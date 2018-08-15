МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) создаст отдельную гражданскую "дочку", предполагает привлечь в нее инвесторов, в том числе иностранных, с сохранением контрольного пакета за госструктурами, заявил президент компании Юрий Слюсарь.

"Компании гражданского дивизиона мы объединяем и оставляем в виде отдельной "дочки" ОАК. Предполагаем участие в ее капитале наших стратегических, институциональных финансовых партнеров", — рассказал он в интервью газете "Ведомости".

Корпорация, по его словам, заинтересована в стратегических инвесторах, при этом решение о доле, которая может быть им предложена, остается за государством. "Это выбор, который делает акционер в лице государства… Я считаю, что контроль в гражданской "дочке" должен остаться за российскими государственными компаниями. Но состав акционеров может быть разный. Мы в первую очередь обсуждаем вопрос инвестирования с государственными банками, которые уже являются нашими стратегическими партнерами", — отметил Слюсарь.

ОАК также рассматривает возможное участие иностранных партнеров. "Речь может идти как об отдельных проектах, так и об участии в капитале в целом. В отрасли на эту тему есть хороший кейс "Вертолетов России", — добавил глава ОАК.