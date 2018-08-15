Крымский Генбанк перевел своих клиентов на карты "Мир"

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Крупный крымский банк — Генбанк — перестал обслуживать выпущенные им карты платежных систем Visa и MasterCard, переведя своих клиентов на российскую карту "Мир", сообщила РИА Новости финансовый консультант финучреждения.

По ее словам, 23 января текущего года Генбанк прекратил выпуск и перевыпуск карт Visa и MasterCard. "С 14 августа 2018 года закончился процесс замены банковских карт платежных систем Visa и MasterCard, эмитированных АО "Генбанк", на карты платежной системы "Мир". С 14 августа карты, по которым не произведена замена, не обслуживаются", — сказала представитель банка.

"В 2014 году в связи с введением санкций против РФ международные платежные системы перестали обслуживать карты ряда российских банков. Были риски, что выпущенные зарубежными платежными системами карты и вовсе перестанут работать по всей стране. Карты "Мир" являются аналогами традиционных Visa и MasterCard", — пояснили в банке.

При этом Генбанк продолжает обслуживать карты Visa и MasterCard, выпущенные другими российскими банками. "В банкоматах АО "Генбанк" обслуживаются карты российских банков-эмитентов НПС "Мир", МПС Visa/MasterCard. АО "Генбанк" не взимает комиссию при выдаче наличных в своих банкоматах", — сказали в банке.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>