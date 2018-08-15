Власти Колымы просят передать рыбный порт Магадана в собственность региона

МАГАДАН, 15 авг — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов направил письмо председателю правительства России Дмитрию Медведеву с просьбой передать рыбный порт Магадана в собственность региона, сообщает в среду официальный сайт правительства Колымы.

Спасатели в минувшую субботу ликвидировали последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии Охотского моря в бухте Нагаева. По данным мэрии Магадана, разлив нефтепродуктов произошел на территории 250-300 метров в длину и около двух метров в глубину. Виновник произошедшего не установлен. После расчистки берега выяснилось, что проблема не решена и нефтяное пятно разрастается в Охотском море — примерно в 200 метрах от рыбного порта Магадана. По мнению Носова, причина этой ситуации еще и в том, что рыбный порт – федеральная собственность, а арендующие его коммерсанты не готовы за свой счет расчищать дно бухты.

"Глава региона Сергей Носов также направил письмо председателю правительства России Дмитрию Медведеву, в котором обосновал необходимость проведения реконструкции гидротехнических сооружений рыбного терминала магаданского морского порта и передачу их из федеральной собственности в собственность Магаданской области", — говорится в сообщении.

Поясняется, что власти региона намерены принять срочные меры по ликвидации утечек нефтепродуктов, а затем провести системную работу по очистке дна бухты Нагаева и других частей акватории Магадана от затопленных плавсредств. Всего в окрестностях города не менее 36 затонувших судов.

"Поручение президента должно быть выполнено, а все брошенные суда – подняты со дна и утилизированы. Это в южных морях затонувшие корабли становятся основой для коралловых рифов. Но это не наш с вами случай. Бухта Нагаева должна быть экологически чистой", – подчеркнул Носов.

Президента РФ Владимир Путин в декабре 2014 года дал поручение министерству сельского хозяйства России повысить эффективность использования рыбного терминала магаданского морского порта и, в том числе, расчистить акваторию бухты Нагаева от затопленных судов. До сих пор это поручение не выполнено.

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