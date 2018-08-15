Сеул представил план интеграции Северо-Восточной Азии вокруг мирных Корей

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что интеграцию с КНДР можно начать с создания "железнодорожного сообщества Северо-Восточной Азии", передает агентство Рёнхап.

По его словам, оно будет включать шесть стран Северо-Восточной Азии и США. Позже в офисе южнокорейского президента уточнили, что шесть этих стран — две Кореи, Россия, Китай, Монголия и Япония.

"Это сообщество приведет к (формированию) энергетического и экономического блока в Северо-Восточной Азии путем расширения нашей экономической зоны на северный континент и создания основы для сосуществования и процветания в Северо-Восточной Азии", — заявил Мун Чжэ Ин на церемонии, посвященной освобождению Кореи от японского господства.

Он добавил, что это станет "началом многосторонней системы безопасности в Северо-Восточной Азии".