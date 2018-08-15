В ФАС оценили вероятность роста цен на бензин в России в 2019 году

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Предпосылок для роста розничных цен на бензин и другие нефтепродукты выше инфляции в 2019 году сейчас нет, сообщил РИА Новости начальник управления регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Дмитрий Махонин.

"Мы надеемся, что никаких ценовых потрясений на рынке происходить не будет, это касается прежде всего цены на нефть на мировых рынках. Пока никаких предпосылок для темпа роста цен (на нефтепродукты в рознице – ред.), отличающегося от инфляции, в следующем году мы не видим", — сказал Махонин.

По его словам, нефтедобыча и нефтепереработка в России несет существенную налоговую нагрузку, и ФАС изначально выступала за то, чтобы в рамках завершения налогового маневра с 2019 года одновременно с отменой пошлин и увеличением НДПИ снижались акцизы на нефтепродукты.

"Но тут перед государством стоял тяжелый выбор: выполнение социальных обязательств, наполнение бюджета или снижение нагрузки на отрасль. Правительство приняло такое решение, которое сочло правильным. Теперь мы предлагаем после вступления в силу всех параметров налогового маневра посмотреть, как будет это влиять на ценовую ситуацию на рынке", — заключил собеседник агентства.

В России в апреле-мае начался резкий рост цены на нефтепродукты: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Для решения проблемы правительство предприняло ряд мер, в частности, с 1 июня снизило ставки акцизов на бензин на 3 тысячи рублей, на дизельное топливо — на 2 тысячи рублей и не стало повышать их на 700 рублей с 1 июля. Однако с 2019 года акцизы вырастут как было запланировано: на 4,101 тысячи рублей по бензину (до 12,314 тысяч рублей) и на 2,876 тысячи рублей по дизельному топливу (до 8,541 тысяч рублей за тонну). Дальнейшее повышение акцизов планируется с 1 января 2020 года.