Камчатку с остальным Дальним Востоком свяжут атопассажирским паромом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг – РИА Новости. Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами других регионов российского Дальнего Востока, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Тип судна — пассажирское или грузопассажирское — жители региона определяли в ходе онлайн-голосования. 70% респондентов высказались за автопассажирский паром.

"Не случайно жители полуострова большинством голосов отдали предпочтение именно этому виду судна. Строительство парома не просто повысит мобильность населения, но, что немаловажно, создаст альтернативу воздушному сообщению и позволит увеличить туристический поток в регион", – цитирует пресс-служба и. о. регионального министра транспорта Анатолия Банникова.

Строительство парома будет финансироваться за счет федерального бюджета в рамках реализации государственной целевой программы "Развитие транспортной системы России".

По итогам совместной работы правительства Камчатского края и Дирекции госзаказчика Росморречфлота в 2016 году был разработан эскизный проект автопассажирского парома CNF22 вместимостью до 150 пассажиров и до 70 автомобилей. Его особенность — возможность перевозки на грузовой палубе до 40 двадцатифутовых контейнеров (дополнительно 20 легковых автомобилей) с их самостоятельной обработкой (погрузкой / выгрузкой) без привлечения портовых мощностей.