Камчатку с остальным Дальним Востоком свяжут атопассажирским паромом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг – РИА Новости. Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами других регионов российского Дальнего Востока, сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Не случайно жители полуострова большинством голосов отдали предпочтение именно этому виду судна. Строительство парома не просто повысит мобильность населения, но, что немаловажно, создаст альтернативу воздушному сообщению и позволит увеличить туристический поток в регион", – цитирует пресс-служба и. о. регионального министра транспорта Анатолия Банникова.
По итогам совместной работы правительства Камчатского края и Дирекции госзаказчика Росморречфлота в 2016 году был разработан эскизный проект автопассажирского парома CNF22 вместимостью до 150 пассажиров и до 70 автомобилей. Его особенность — возможность перевозки на грузовой палубе до 40 двадцатифутовых контейнеров (дополнительно 20 легковых автомобилей) с их самостоятельной обработкой (погрузкой / выгрузкой) без привлечения портовых мощностей.