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Куда отскочит рубль после обвала

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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры России и СШАДенежные купюры России и США
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Максим Рубченко. Всего за неделю российская валюта подешевела более чем на восемь процентов. Сейчас паника на рынке улеглась, и рубль восстанавливается. Как и почему будет меняться валютный курс в ближайшей перспективе — в материале РИА Новости.

Макеты боеприпасов с отравляющими веществами на объекте Кизнер в Удмуртии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чем грозят России новые санкции США по делу Скрипалей

Три удара по рублю

Вторая половина прошлой недели оказалась для рубля на редкость неудачной: каждый день приносил плохие новости. В среду, 8 августа, Госдеп США опубликовал на ведомственном сайте перечень антироссийских санкций, вступающих в силу 22 августа.

Вашингтон полностью запретил поставки в Россию электронных устройств и компонентов двойного назначения, которые можно использовать не только в гражданских, но и военных целях.

Еще через 90 дней Белый дом обещает ввести в действие второй пакет санкций, понижающий уровень дипотношений между странами, замораживающий взаимную торговлю и запрещающий самолетам "Аэрофлота" совершать рейсы в США.

В четверг стало известно, что помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять у российских металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,7 миллиарда рублей "сверхдоходов", полученных благодаря благоприятной рыночной конъюнктуре.

Инвесторы немедленно бросились распродавать акции компаний из "списка Белоусова": только в пятницу, 10 августа, НЛМК, "Северсталь", "Мечел", "Полюс", "Алроса", "Норникель" и "Сибур" в совокупности потеряли более трех миллиардов рублей капитализации. Вырученные от реализации акций деньги обрушились на валютный рынок, ускорив падение рубля.

Наконец, в ту же пятницу президент США Дональд Трамп сообщил о резком повышении импортных пошлин на сталь и алюминий из Турции.

"Я только что разрешил удвоить тарифы на сталь и алюминий для Турции, так как их валюта, турецкая лира, быстро ползет вниз по отношению к нашему очень сильному доллару! Пошлины на алюминий отныне составят 20%, на сталь — 50%. Наши отношения с Турцией сейчас не очень хорошие", — написал Трамп в Twitter.

В результате курс лиры рухнул в пятницу на 17%, а в понедельник — еще на 8%, потянув за собой валюты всех развивающихся стран. Курс южноафриканского рэнда к доллару 13 августа опустился до минимума за два года. Индийская валюта подешевела до исторического антирекорда — за один доллар на бирже давали 69,79 рупии.

Бразильский реал снизился за сутки почти на два процента, а индекс MSCI, отражающий капитализацию фондовых площадок развивающихся рынков, потерял 2,03%.

В итоге российский рубль за неделю с 6 по 13 августа подешевел на 8,3%, достигнув минимума с середины апреля 2016 года — 68,66 рубля за доллар. Евро впервые с апреля этого года подорожало до 78,15 рубля.

Движение вверх

Во второй половине дня в понедельник паника начала утихать. Это большая заслуга финансовых регуляторов Турции  и России, объявивших о срочных мерах по стабилизации валютных рынков.

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Совет по банковскому регулированию и надзору (СБРН) Турции ограничил для банков объем сделок по покупке валюты. Чтобы увеличить ликвидность в банковской системе, турецкий Центробанк снизил норму обязательных резервов, которые коммерческие банки должны держать в виде депозитов в ЦБ.

По оценкам экспертов, это позволит дополнительно влить в финансовую систему около десяти миллиардов лир и шести миллиардов долларов. В результате во вторник, 14 августа, турецкая лира подорожала почти на шесть процентов.

Похожую позитивную динамику демонстрируют южноафриканский рэнд, мексиканский песо, ряд других валют развивающихся стран.

Банк России в конце прошлой недели сообщил о приостановке покупок на рынке валюты для Минфина. С 7 августа по 6 сентября Минфин планировал направить на приобретение валюты 383,2 миллиарда рублей дополнительных нефтегазовых доходов при ежедневном объеме закупок на 16,7 миллиарда рублей.

Однако 8 августа ЦБ сократил этот объем вдвое, а на следующий день и вовсе прекратил покупать валюту. Это помогло стабилизировать рынок, хотя и не сразу: рубль начал укрепляться только в понедельник вечером, а во вторник продолжил рост.

По мнению экспертов, пауза в покупках вполне может продлиться до 22 августа, когда вступят в силу санкции США, связанные с "делом Скрипалей". Дальнейшие действия ЦБ и Минфина будут зависеть от того, насколько нервно на это отреагирует рынок.

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© РИА Новости / Алексей Никольский
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Несколько ослабли опасения инвесторов и по поводу изъятия сверхприбылей у российских компаний. Вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что "никаких решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики в настоящий момент правительство не готовит".

Успокоенные трейдеры начали постепенно продавать доллары и выкупать подешевевшие акции металлургических и химических предприятий. Как следствие, к вечеру во вторник российская валюта укрепилась до 66,5 рубля за доллар.

Дополнительную поддержку оказывают цены на нефть, восстанавливающиеся после резкого снижения на прошлой неделе. Во вторник сорт Brent подорожал почти на два процента, приблизившись к отметке 74 доллара за баррель.

Между экономикой и политикой

"Рынок постепенно отыгрывает потери, поскольку дальше драматизировать ситуацию смысла нет, — считает ведущий аналитик компании "Альпари" Анна Кокорева. — История с санкциями находится в подвешенном состоянии и получит развитие только осенью".

Главный экономист РФПМ Дмитрий Полевой уверен, что "у российской валюты есть потенциал для дальнейшего укрепления в краткосрочном периоде, особенно если глобальный фон стабилизируется".

С ним согласен заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. "Технический анализ показывает возможность снижения курса доллара еще на 70 копеек, хотя и не сразу", — отмечает Люшин.

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© AFP 2018 / Jewel Samad
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По мнению большинства экспертов, если не появится новых негативных новостей из политической сферы, курс доллара в ближайшие недели останется в диапазоне 65-67 рублей, евро — 75-77 рублей.

Провалиться ниже российской валюте не позволят хорошие макроэкономические показатели — профицитный бюджет, низкая инфляция и умеренный уровень госдолга.

В то же время более существенному укреплению рубля препятствует перспектива очередных санкций со стороны США, а также сохраняющееся настороженное отношение инвесторов к развивающимся рынкам.

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