Татарстан недополучил шесть миллиардов рублей при реализации зерна и молока

КАЗАНЬ, 14 авг — РИА Новости. Агропромышленный комплекс Татарстана недополучил 6 миллиардов рублей прибыли при реализации зерна и молока в 2018 году из-за ценовой разницы, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.
"Мы в зерне, в реализации (хотя более 5 миллионов тонн зерна собрали в прошлом году) недополучили выручки в объёме 3 миллиардов рублей. Это сравнивая с ценами рынка позапрошлого года. В молоке за эти прошедшие семь месяцев мы тоже 3 миллиарда выручки недополучили к прошлому году в ценовой разнице", — сказал Ахметов на брифинге в правительстве Татарстана.
Недополученные 6 миллиардов рублей, по словам Ахметова, могли бы серьезно подкрепить сельхозпредприятия и в качестве оборотных средств, и средств на обновление техники. Министр отметил, что цены на урожай зерновых этого года пока ещё формируются. По его мнению, в этом году закупочные цены на зерно могут быть значительно выше прошлогодних, тем более, по прогнозам валовый сбор зерновых в РФ составит порядка 90-100 миллионов тонн, в то время как в прошлом году было собрано 134 миллиона тонн зерна.
Ахметов сообщил, что в Татарстане валовый сбор зерна будет также значительно ниже прошлогоднего, когда в республике собрали более 5 миллионов тонн зерновых. Основная причина снижения сбора зерна в республике, по информации министра, — засуха, охватившая несколько регионов Поволжья. В частности в Татарстане засуха была зафиксирована в 17 районах, где за три месяца выпало менее 70 миллиметров осадков при среднемноголетних значениях 170 миллиметров.
По итогам 2017 года земледельцы Татарстана получили самый высокий за последние семь лет урожай зерновых – 5,2 миллиона тонн при средней урожайности 34,2 центнера с гектара.