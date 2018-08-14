Татарстан недополучил шесть миллиардов рублей при реализации зерна и молока

КАЗАНЬ, 14 авг — РИА Новости. Агропромышленный комплекс Татарстана недополучил 6 миллиардов рублей прибыли при реализации зерна и молока в 2018 году из-за ценовой разницы, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.

"Мы в зерне, в реализации (хотя более 5 миллионов тонн зерна собрали в прошлом году) недополучили выручки в объёме 3 миллиардов рублей. Это сравнивая с ценами рынка позапрошлого года. В молоке за эти прошедшие семь месяцев мы тоже 3 миллиарда выручки недополучили к прошлому году в ценовой разнице", — сказал Ахметов на брифинге в правительстве Татарстана.

Недополученные 6 миллиардов рублей, по словам Ахметова, могли бы серьезно подкрепить сельхозпредприятия и в качестве оборотных средств, и средств на обновление техники. Министр отметил, что цены на урожай зерновых этого года пока ещё формируются. По его мнению, в этом году закупочные цены на зерно могут быть значительно выше прошлогодних, тем более, по прогнозам валовый сбор зерновых в РФ составит порядка 90-100 миллионов тонн, в то время как в прошлом году было собрано 134 миллиона тонн зерна.

Ахметов сообщил, что в Татарстане валовый сбор зерна будет также значительно ниже прошлогоднего, когда в республике собрали более 5 миллионов тонн зерновых. Основная причина снижения сбора зерна в республике, по информации министра, — засуха, охватившая несколько регионов Поволжья. В частности в Татарстане засуха была зафиксирована в 17 районах, где за три месяца выпало менее 70 миллиметров осадков при среднемноголетних значениях 170 миллиметров.

По данным Ахметова, на данный момент из 1,5 миллиона гектаров уборочных площадей убрано 640 тысяч гектаров (43% от плана). Всего в Татарстане собрано 1,8 миллиона тонн зерна при средней урожайности 27,9 центнера с гектара. Уборкой зерновых в республике заняты 2,3 тысячи единиц комбайнов разных модификаций.

По итогам 2017 года земледельцы Татарстана получили самый высокий за последние семь лет урожай зерновых – 5,2 миллиона тонн при средней урожайности 34,2 центнера с гектара.

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