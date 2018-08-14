"Газпром" направил Польше ходатайство о прекращении дела по Nord Stream 2

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. "Газпром" в июне направил в антимонопольный орган Польши UOKiK возражение по позиции регулятора в отношении проекта "Северный поток-2", а также ходатайство о прекращении процедуры антимонопольного расследования по данному проекту, говорится в отчете компании по РСБУ за второй квартал.

В мае антимонопольное ведомство Польши UOKiK предъявило обвинения "Газпрому" и пяти партнерам по проекту "Северный поток-2" — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства "Северного потока-2".

"Польский антимонопольный орган придерживается позиции, что заключенные в апреле 2018 года финансовые соглашения по проекту преследуют ту же цель, что и создание совместного предприятия и, соответственно, требуют согласия UOKiK", — сообщается в отчете.

"15 июня 2018 года ПАО "Газпром" направило в адрес UOKiK возражения на позицию польского антимонопольного органа и ходатайствовало о прекращении процедуры антимонопольного расследования", — также сообщает "Газпром".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Партнерами "Газпрома" по реализации проекта являются пять европейских компаний — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie.

Изначально партнеры по "Северному потоку-2" планировали создать СП для реализации проекта, однако не смогли получить одобрение UOKiK. "Газпром" остался владельцем 100% в Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры обязались предоставить проекту финансирование суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.