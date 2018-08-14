В АПК Тамбовской области до конца года планируют вложить 30 млрд рублей

ТАМБОВ, 14 авг — РИА Новости. В Тамбовской области в сферу АПК в этом году планируется вложить 30 миллиардов рублей, сообщил во вторник глава администрации области Александр Никитин в ходе рабочей встречи с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

На встрече были обсуждены ход уборочной кампании и перспективы развития АПК региона, а также вопросы устойчивого развития сельских территорий и реализацию значимых инвестиционных проектов. Как сообщил Никитин, на сегодняшний день в Тамбовской области собрано более 2,3 миллиона тонн зерна при урожайности 34 центнера с гектара.

Губернатор области предложил Минсельхозу поддержать ряд перспективных проектов в сфере АПК, которые планируется реализовать в Тамбовской области в ближайшей перспективе. "Сегодня уже ведутся работы по строительству мощного тепличного комплекса. Активно идет подготовка к реализации крупного молочного проекта. Всего в этом году на территории области реализуется 17 крупных инвестиционных проектов. Но по ряду направлений требуется федеральная поддержка. И я очень благодарен министру за понимание", — приводит пресс-служба обладминистрации слова Никитина.

Одной из инициатив, которым необходима федеральная поддержка, губернатор назвал создание в Мичуринском аграрном университете специализированной кафедры животноводства и ветеринарии, поскольку в специалистах этого профиля очень нуждается не только Тамбовщина, но и другие регионы.

В привязке к крупным инвестпроектам необходимо развивать социальную инфраструктуру на селе. В министерство сельского хозяйства направлено ходатайство о федеральной поддержке проекта компактной жилищной застройки близ Токаревской птицефабрики. Здесь планируется строительство более сотни домов для 450 жителей, а также детский сад, спортивная и детские площадки, добавили в пресс-службе облправительства. Александр Никитин также пригласил Дмитрия Патрушева принять участие в Дне садовода в Мичуринске 20–22 сентября. В свою очередь, глава Минсельхоза отметил успехи Тамбовской области в реализации программы устойчивого развития сельских территорий. При поддержке федерального бюджета в регионе ведется последовательная работа по улучшению жилищных условий населения, созданию новых рабочих мест, газификации и водоснабжению, а также строительству новых спортивных сооружений и детских игровых площадок на селе, сообщает пресс-служба министерства.

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