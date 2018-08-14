МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ВТБ планирует завершить интеграцию банка "Возрождение" в 2020 году, стратегия "Возрождения" будет направлена на усиление позиций в Московской области, говорится в сообщении госбанка.

Ранее во вторник ВТБ сообщил о том, что достиг договоренностей с фондом Bonum Capital о приобретении банка "Возрождение". Госбанк намерен приобрести не менее 75% акций банка "Возрождение", сделку планируется закрыть в сентябре. Председателем правления "Возрождения" будет назначен Геннадий Солдатенков.

"После закрытия сделки будут определены шаги по дальнейшей интеграции банков, которая планируется к завершению в 2020 году. Стратегия развития "Возрождения" будет предполагать дальнейшее усиление позиций банка на рынке Московской области по работе и с розничными, и с корпоративными клиентами", — сказано в пресс-релизе ВТБ.