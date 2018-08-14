Организаторы перенесли дату Российско-индийского экономического форума

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пресс-конференции по итогам встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пресс-конференции по итогам встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Российско-индийский экономический форум, который должен был пройти 19-20 августа в Санкт-Петербурге, перенесен, новая дата будет объявлена позже, сообщил фонд "Росконгресс", выступающий одним из организаторов мероприятия.

"В связи с графиком международных мероприятий, по инициативе индийской стороны, принято решение о переносе Первого Российско-индийского экономического форума. Информация о новой дате проведения мероприятия будет сообщена позднее", — сообщили в фонде.

Планируется, что в работе форума примут участие представители министерства финансов РФ, Банка России, Федеральной налоговой службы России, профильных федеральных ведомств, представители научного сообщества и деловых кругов. С индийской стороны ожидается участие руководителей Резервного банка Индии, министерства финансов, Совета по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI), Национального инвестиционного и инфраструктурного фонда, инвестиционного агентства "Инвест Индия", ряда других профильных ведомств.

Центральным событием деловой программы форума, как сообщалось в июле, станет пленарное заседание с участием главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина и вице-председателя Национального института трансформации Индии Раджива Кумара.

В рамках программы пройдут пять тематических круглых столов по транспорту, сельскому хозяйству, малым и средним предприятиям, цифровой трансформации, промышленной кооперации. Прорабатывается возможность включения проблематики межрегионального сотрудничества, взаимодействия в банковском секторе и в сфере инвестиций.

В ходе мероприятий бизнес-форума участники дискуссий — представители российских и индийских официальных и деловых кругов обсудят вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, поддержки российского и индийского бизнеса на государственном уровне, укрепления промышленно-технических связей, взаимодействие в различных сферах экономики, вопросы расчетно-платежных отношений.

Организаторами мероприятия выступают Минэкономразвития России, Национальный институт трансформации Индии и Фонд "Росконгресс".