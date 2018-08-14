Председатель правления банка "Возрождение" покидает пост

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Председатель правления банка "Возрождение" Марк Нахманович покидает свой пост, его место займет член правления ВТБ Геннадий Солдатенков, следует из материалов "Возрождения".
"Расторгнуть трудовой договор с председателем правления публичного акционерного общества банк "Возрождение" Нахмановичем Марком Мееровичем…. Избрать Солдатенкова Геннадия Владимировича председателем правления банка "Возрождение", — говорится в материалах.
В начале июня глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что госбанк заинтересован в покупке банка "Возрождение".