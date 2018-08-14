Эксперт рассказал, как подписание конвенции по Каспию отразится на Турции

АНКАРА, 14 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Подписание конвенции о статусе Каспийского моря дает Турции перспективы для укрепления ее позиций в транзите нефти и газа в регионе, заявил РИА Новости глава Каспийского центра стратегических исследований Биляль Чобан.

В казахстанском городе Актау 12 августа прошла встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой был подписан исторический для региона документ — конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ней велась 22 года.

"Я считаю это соглашение историческим. Сотрудничество в Каспийском регионе во всех сферах — экономической, транспортной, экологической, обеспечения безопасности – хорошая новость и для нашего региона, и для всего мира. Для Турции очень важно, что она станет транзитным регионом в отношении Каспийского моря, которое, по прогнозам, содержит 50 миллиардов баррелей нефти и 9 триллионов кубометров природного газа. Подписание этого договора создаст хорошие перспективы для укрепления сотрудничества со странами-подписантами и с точки зрения обеспечения безопасности энергетических потоков", — сказал собеседник агентства.

По его словам, проект каспийского газового трубопровода расширит функционал проекта ТАNAP. "Как "Турецкий поток" укрепляет наши отношения с Россией, так и проекты в Каспии покажут, что Турция, Россия и другие страны Каспийского региона могут осуществлять сотрудничество с учетом взаимных интересов. Надеюсь, что Каспийское соглашение, как инвестиции в газопроводы Баку-Тбилиси-Эрзурум, Иран-Турция и будущие проекты с Казахстаном дадут новый импульс развитию экономических связей в регионе", — добавил Чобан.

Согласно подписанной конвенции о статусе Каспийского моря, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор. Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав, определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.