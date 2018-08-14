Турция объявила о бойкоте американской электроники

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Турция объявит бойкот американским электронным товарам в ответ на санкции. Президент Тайип Эрдоган заявил, что сейчас против страны "ведется экономическая атака".

"Раньше подобные вещи делались более скрытно, а теперь они идут на нас открыто. Мы можем сделать две вещи: экономическая и политическая позиция. С экономической позиции мы принимаем меры, наше Министерство финансов и казначейство работают день и ночь. Кроме этого, мы объявим бойкот электронным товарам из США. У них есть iPhone, но, с другой стороны, есть Samsung", — сказал Эрдоган.

Так, он отметил, что Турция будет использовать местную марку телефонов Venüs Vestel.

По словам Эрдогана, страна способна сама производить все необходимое.

"Вместо того чтобы заказывать что-то за рубежом за деньги, мы будем делать еще лучше и сами предлагать им. Наш народ способен на это", — добавил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган заявил, что США не смогут поставить турецкий народ на колени с помощью санкций и экономического давления. Он также призвал турецкие компании "не впадать в панику и не осаждать банки, пытаясь купить там валюту", пригрозив в противном случае принять меры против них.

Кризис в Турции

Последнее время турецкая лира обновляет исторические минимумы к доллару и евро. С начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%. Кризис обострился в пятницу, когда президент США Дональд Трамп одобрил двукратное увеличение пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

В понедельник турецкий Центробанк объявил, что предоставит местным банкам всю необходимую ликвидность за счет резервов. В результате курс лиры прекратил падение к доллару.

Кроме того, отношения двух стран обострились из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного турецкими властями еще в 2016 году. В начале августа Минфин США ввел санкции против главы Минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

"Лекала Трампа"

Как считает лидер движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики, политолог Никита Исаев, США начали бить по своим союзникам. Такой метод он назвал "лекалами Трампа".

"Удары идут по торговым отношениям, то же самое происходило и с Европой, и с другими союзниками США, в том числе по стали и алюминию, и в данном случае не вызывает никакого удивления, что с Турцией применен тот же прием", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik

По его мнению, для турецкой стороны ситуация не особо критична, поскольку Турция — один из основных экспортеров этой продукции в мире.

"Удар США носит скорее имиджевый характер: Соединенные Штаты показывают, что они могут действовать подобным образом в отношении данного своего партнера", — отметил Исаев.

Он предположил, что Турция продолжит проявлять внимание к России, а также к союзам, в которых участвует Россия.

"Речь идет о Евразийском экономическом союзе, и, возможно, о группе БРИКС, о чем уже заявлял Эрдоган", — заключил эксперт.