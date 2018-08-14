Санкции США подрывают принципы мировой торговли, заявил Лавров

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу во время встречи в Турции. 14 августа 2018

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу во время встречи в Турции. 14 августа 2018

АНКАРА, 14 авг — РИА Новости. Санкции США, в том числе против Турции, подрывают все принципы мировой торговли, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Про санкции я уже сказал: они незаконны, они подрывают все принципы мировой торговли, да и принципы, которые одобрены решениями Организации объединенных наций, в соответствии с которыми односторонние меры экономического принуждения нелегитимны", — заявил Лавров.

Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".