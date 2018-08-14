Южная Корея пока не приняла решение об участии президента в ВЭФ

ТОКИО, 14 авг — РИА Новости. Решение о том, поедет ли президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во Владивосток на Восточный экономический форум или нет, пока не принято, сообщили РИА Hовости по телефону в президентской администрации в Сеуле.

"Официальной позиции еще нет, пока не решено, поедет или нет", — сообщил РИА Новости один из сотрудников президентского офиса.

Вместе с тем, как передало ранее информационное агенство Рёнхап со ссылкой на неназванные источники, премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён рассматривает возможность участия в ВЭФ вместо президента Мун Чжэ Ина.

Как сообщалось накануне, Южная Корея и КНДР наметили провести в сентябре в Пхеньяне третий межкорейский саммит, и президент Мун Чжэ Ин собирается в столицу КНДР. По некоторым данным, его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном намечена на 12-13 сентября.