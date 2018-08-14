МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Рубль впервые с прошлого вторника вырос на открытии торгов и к доллару, и к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10:00 мск снижался на 78 копеек — до 67,02 рубля, курс евро — на 77 копеек — до 76,56 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,34% — до 72,86 доллара за баррель.

Курс рубля падал с середины прошлой недели, после сообщений о новых санкциях США против России.

По мнению опрошенных РИА Новости аналитиков, обвал может продолжиться вплоть до 70 рублей за доллар из-за царящего на рынке эмоционального негатива, вызванного геополитическими рисками и падением курса турецкой лиры. При этом эксперты не исключили, что российская валюта отыграет часть падения и вернется к уровню около 65 рублей за доллар, хотя и не быстро.

На прошлой неделе Госдепартамент объявил о новых санкциях против Москвы из-за "использования Россией химоружия в Солсбери". Ограничения будут состоять из двух пакетов. Кроме того, в конгресс внесли законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе санкциями против нового российского госдолга и государственных банков.