МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Облик многовинтового вертолета с гибридной силовой установкой планируется разработать в России до конца года, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.

"До конца года планируется разработать характеристики и облик летательного аппарата, оснащенного гибридной силовой установкой с многовинтовой несущей системой", — сказал собеседник агентства.

В СССР было создано несколько опытных образцов многовинтовых вертолетов, однако они не получили признания из-за сложности и громоздкости конструкции. Основным преимуществом данной схемы конструкторы видели возможность увеличить грузоподъемность вертолета, а также скорость машины.

Гибридная силовая установка представляет собой симбиоз двигателя, который традиционно используется на летательных аппаратах, с электродвигателем. Такое решение призвано снизить взлетную массу, повысить эффективность работы систем вертолета, увеличить длительность и дальность полета. Современные тенденции таковы, что большинство крупных производителей авиационной техники всерьез задумываются над созданием гибридных летательных аппаратов, так как подобное решение позволит сокращать выбросы вредных веществ и воспользоваться другими преимуществами электрификации. В мире уже существуют опытные образцы подобных машин.