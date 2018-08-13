Россия может стать главным поставщиком газа для Китая, считает эксперт

ПЕКИН, 13 авг – РИА Новости. Россия может стать главным поставщиком природного газа для Китая в случае, если Туркменистан не сможет обеспечить стабильность поставок, заявил в беседе с РИА Новости профессор Исследовательского центра России и Центральной Азии при Китайском университете нефти Хэ Сяолинь.

Лидеры пяти стран — России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении — подписали в воскресенье конвенцию по правовому статусу Каспийского моря, работа над которой велась более 20 лет. Туркмения с принятием конвенции рассчитывает диверсифицировать свой газовый экспорт, решив проблему вывода туркменского природного газа на внешние рынки, например, в страны Европы. Ашхабад полагает, что конвенция позволит построить Транскаспийский газопровод по дну Каспия до Азербайджана и подключиться к Трансанатолийскому газопроводу (TANAP).

Этот газопровод предусматривает поставку газа из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод (TAP) в Южную Европу.

Основным потребителем туркменского газа сейчас является Китай. Туркменистан по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира наряду с Россией, Ираном и Катаром.

"Китай сейчас сравнительно диверсифицировал свой импорт природного газа. Скажем, если Туркменистан не сможет обеспечить стабильность поставок газа в Китай, то Китай может импортировать его из России. Россия может самым главным поставщиком газа для Китая", — сказал Хэ Сяолинь.

Он добавил, что Китай – страна, которая остро нуждается в природном газе, зависимость от импорта составляет более 50%, и Пекин беспокоится за стабильность поставок.

"Да, конечно. Китайская сторона, конечно беспокоится за стабильность поставок", — сказал эксперт. Он добавил, что раньше Китай больше всего импортировал природный газ из Австралии, но у Китая не было права на установления твердой цены, поэтому Австралия могла по своему усмотрению повышать цену.

Он добавил, что в нынешних условиях Китай не может обойтись без России, а Россия – без Китая.

В конце мая 2014 года "Газпром" и CNPC подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку российского газа в КНР в объеме 38 миллиардов кубометров в год по магистральному газопроводу "Сила Сибири". Общая протяженность газопровода составит около 4 тысяч километров, его работу будут обеспечивать 8 компрессорных станций общей мощностью 1331 МВт. Восточный маршрут российско-китайского газопровода начинается в городе Хэйхэ на российско-китайской границе в провинции Хэйлунцзян и протягивается на 3371 километр — до Шанхая.