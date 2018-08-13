Эксперты рассказали, как изменятся цены на билеты из-за ослабления рубля

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Курсовые колебания, когда в последние несколько дней нацвалюта РФ ослабла более чем на 4 рубля по отношению к доллару, могут привести к росту цен на авиабилеты на зарубежных направлениях на 5-7%, заявили РИА Новости в туристическом сервисе OneTwoTrip.
"На данный момент курс IATA составляет 63,50 рубля за доллар и 73,50 рубля за евро и будет оставаться таким вплоть до вечера вторника (14 августа). Однако уже в ночь со вторника на среду он вырастет, так как с прошлой недели рубль серьезно ослабел по отношению к доллару и евро. Установленный Банком России официальный курс доллара на 14 августа 2018 составляет 68,22 рубля, курс евро — 77,65 рубля. Таким образом, билеты на международные рейсы со среды могут подорожать на 5-7%", — рассказали в OneTwoTrip.
Президент компании "ЮТэйр — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков ранее в понедельник сказал РИА Новости, что от курса валют зависят более 50% затрат авиакомпаний, в том числе основные платежи по лизингу воздушных судов, авиационному топливу и затраты на запчасти. Таким образом, увеличение затрат при избытке емкостей на рынке приведет к росту цен на авиабилеты, а рост цен, в свою очередь, вызовет замедление темпов роста и сокращение рынка.