Маск ведет переговоры с Саудовской Аравией о выкупе акций Tesla

ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Основатель автопроизводителя Tesla Илон Маск подтвердил публикации о том, что ведет с Саудовской Аравией переговоры о выкупе акций, что помогло бы сделать Tesla непубличной компанией.

Ранее СМИ писали, что Суверенный фонд Саудовской Аравии — Public Investment Fund (PIF) — может заключить сделку о выкупе акций Tesla объемом до 82 миллиардов долларов. Представители фонда подтвердили факт переговоров, не называя сумму. На данный момент доля саудовского госинвестфонда в Tesla составляет около 5%.

"Я продолжаю обсуждения с саудовским фондом, но я также веду обсуждения с рядом других инвесторов. Я всегда это планировал, потому что хотел бы, чтобы у Tesla по-прежнему был широкий состав инвесторов", — заявил Маск в своем блоге.

Он призвал дождаться окончания переговоров.

Маск сообщил в начале августа, что хотел бы исключить Tesla из числа публичных компаний, договорившись с инвесторами о выкупе ее акций по цене 420 долларов за штуку.

На минувших выходных Маск заявил, что уже обеспечил финансирование для своего замысла. В сообщении в блоге он заявил, что ведет переговоры с саудовским фондом с начала 2017 года и что у фонда "более чем достаточно" капитала для осуществления сделки. Однако он признал, что не получил окончательного предложения.

Акции Tesla в понедельник подскочили в цене более чем на 3% и торгуются на бирже NASDAQ по 355,49 доллара за штуку.