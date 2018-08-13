Эрдоган назвал экономическую блокаду Турции продолжением попытки переворота

АНКАРА, 13 авг — РИА Новости. Объявленная Турции экономическая блокада является продолжением попытки переворота в июле 2016 года, падение курса турецкой лиры не обусловлено экономическими причинами, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

В пятницу, 10 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение в два раза пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Наибольшее давление было оказано на банковский сектор Турции и Европы. Курс турецкой лиры в понедельник в очередной раз обновил очередной исторический минимум, упав до 7,24 лиры за доллар. Турецкая национальная валюта обесценилась с начала года более чем на 40%.

"Турция встретилась с экономической блокадой. Было ясно, что атаки на Турцию, начавшиеся 15 июля (2016 года), не закончатся. Мы должны быть к этому готовы. За последние годы все нападки на нас объясняются лишь тем, что мы решительно стоим на защите своих интересов… То, что произошло с лирой, не имеет никакого отношения к экономике и тем кризисам, которые у нас были ранее… Наша экономика здоровая, стоит крепко и будет стоять. Курс валюты вернется к разумным показателям в ближайшее время", — заявил Эрдоган, выступая перед турецкими послами в Анкаре.

Он отметил, что действия США несовместимы с союзническими отношениями с Турцией.

"С одной стороны, вы говорите о стратегическом союзе, с другой – бьете в спину своего партнера. Мы не можем это принять. Мы не сдадимся этим манипуляциям. В соцсетях много тех, кто занимается "экономическим терроризмом". Наша прокуратура ими занимается, мы их найдем и накажем, потому что это предательство страны. Те, кто говорит, что капитал будет изъят, – это сеть предателей", — добавил турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что Турция продолжит развивать отношения с Россией "с учетом своих интересов".

Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В начале августа Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".