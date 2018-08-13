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Экономика

Россия сможет найти замену доллару в торговле нефтью, заявили эксперты

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© Fotolia / raven Нефть и доллары. Архивное фотоНефть и доллары. Архивное фото
© Fotolia / raven

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Процесс замещения расчетов в долларах в пользу евро и даже рубля уже начался, при необходимости он может применяться и при торговле нефтью, а при работе с партнерами из Европы это было бы даже удобнее, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Председатель правления Новатэка Леонид Михельсон. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Михельсон: санкции США могут ускорить отказ России от расчетов в долларах

Накануне первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на телеканале "Россия 1" о том, что министерство финансов РФ из-за непоследовательной политики США, подрывающей устойчивость доллара, не исключает отказа от доллара при расчетах за поставки нефти и перехода на другие валюты, в том числе на евро и рубль.

"Несмотря на то, что нефть, как правило, торгуется и расчеты контрактные осуществляются исходя из долларовой оценки, мы можем даже фиксировать долларовый эквивалент, но получать за поставки нефти евро, получать другие свободно конвертируемые валюты, в конце концов, национальную валюту. Не исключено, что до этого может дойти", — сказал он.

По словам замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Василия Тануркова, это заявление связано не столько с желанием перейти на расчеты не в долларах, а в рублях или в евро, а с последними новостями о санкциях. "Речь идет о том, что возможен запрет операций российских госбанков, рано или поздно все это может прийти к запрету операций в долларах. Это превентивное заявление, что для нас без разницы торговать в долларах или в евро", — полагает собеседник агентства.

Ранее в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект может быть серьезно скорректирован или вовсе не принят.

Ориентация на Европу

В целом Россия из-за непоследовательной политики США и заявлений американских властей о новых санкциях, которые делают доллар рисковым инструментом, будет увеличивать расчеты в национальной валюте и в евро, заявил Силуанов.

Доллары США. архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Отказываться от доллара при торговле нефтью невыгодно, заявил эксперт

По словам главного экономиста Нордеа банка Татьяны Евдокимовой, этот процесс уже идет в течение последних нескольких лет. "Есть статистика по структуре расчетов в российской международной торговле. И там, в принципе, за последние 5 лет доля доллара заметно снизилась где-то с 80% до меньше чем 70% в пользу рублей и европейской валюты. Этот процесс идет. Он не может произойти единовременно, но то, что он будет продолжаться, это очевидно", — сообщила она.

Осуществить переход на евро для РФ было бы даже комфортно, поскольку Европа является основным торговым партнером. "Совсем не обязательно получать за нефть доллары, тем более что у нас основной торговый партнер – это Европа, поэтому в каком-то смысле перейти на евро было бы даже удобнее", — сказал Танурков.

С ним согласна Евдокимова, которая говорит, что США не очень заметный торговый партнер для России. "США для нас по каким-то статьям импорта и экспорта являются заметным партнером, прежде всего, в авиастроении, но по большому счету, это далеко не ключевой партнер", — подчеркнула она.

По словам Евдокимовой, многие компании задумываются об отказе от доллара, поскольку необходим стабильный инструмент для взаиморасчетов. "В то время, пока по линии американской валюты существуют такие риски, естественно, компании будут пытаться от них уходить. Это требует времени, и прежде чем будет осуществлен полноценный переход, может возникнуть довольно сложный период, когда увеличится, например, срок этих операций, возможно, появится необходимость проводить несколько операций, чтобы платеж был совершен", — добавила Евдокимова.

Региональные партнеры

Помощь рублю на пути к переходу на расчеты в национальных валютах может оказать Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), полагает генеральный директор УК "Спутник — управление капиталом" Александр Лосев.

Вид на город Пекин. Архивное фото
© AFP 2018 / Greg Baker
Россия может перенаправить экспорт нефти в Китай, считают эксперты

"Если будет реализована мультивалютная финансовая модель и выстроена система расчетов в национальных валютах во взаимной торговле стран участниц ШОС. Также расчеты в национальных валютах могут быть запущены на пространстве ЕАЭС", — полагает он.

Преподаватель Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Галина Кузнецова при этом сомневается в скорой возможности перехода в расчетах на рубль, поскольку основной экспортный товар России — это сырье, это биржевой товар, который невозможно оплачивать рублями.

"Структура товарооборота такова, что мы не можем рассчитывать, что это когда-то воплотиться в жизнь (расчеты в нацвалютах — ред). Даже если брать страны СНГ, на которые приходится 12% нашего товарооборота, но и в СНГ мы поставляем в основном сырье — ни у кого нет интереса в торговле в рублях", — сказала она РИА Новости.

Лосев в свою очередь предупреждает, что без серьезного роста российской экономики невозможно увеличитель взаимную торговлю и объемы расчетов в рублях, не допуская при этом заметного дефицита, например, в торговле с Китаем.

Расклад сил на мировом рынке нефти
© Инфографика
Расклад сил на мировом рынке нефти
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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Михаил Левин
Процесс нужно ускорить! Нет заинтересованности в рублях? Ответ должен быть простым: мы торгуем на рубли. Вам нужен товар-гоните рублики.
14:33
13.08.2018
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