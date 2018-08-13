Эксперт рассказал, как конвенция по Каспию отразится на поставках газа в ЕС

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Подписание конвенции по статусу Каспийского моря и последующее возможное строительство газопроводов через него не повлияют на позиции РФ на европейских рынках газа, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

В воскресенье в казахстанском городе Актау прошла встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой был подписан исторический для региона документ — конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года. Туркменистан полагает, что конвенция позволит ему построить Транскаспийский газопровод по дну Каспия до Азербайджана и подключиться к Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), который предусматривает поставки в ЕС.

"Если говорить о возможности нарушения поставок газа на европейский рынок из-за Транскаспийского газопровода, то это сейчас немного отошло на второй план по причине того, что работа на месторождениях Туркменистана сейчас нацелена на поставки в Китай", — сказал Суздальцев в беседе с РИА Новости.

Эксперт считает, что потоки туркменского газа не будут в значительной степени перенаправлены в Европу. По его мнению, второе после Китая потенциально интересное направление для экспорта газа из Туркмении – Пакистан и Индия.

"Там, конечно, колоссальный рынок, и он в большей степени свободен. Так что сейчас Ашхабад ориентируется на юг, и угроза дестабилизации европейского рынка, что могло бы быть опасно для "Газпрома", сейчас в большей степени снята", — полагает Суздальцев.

Согласно подписанной в воскресенье конвенции о статусе Каспийского моря, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор. Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав, определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.