Американские эксперты предрекли "финансовый хаос" на Украине

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Александр Лесных. Казна Украины опустела почти на 80 процентов — с 9,3 до 1,9 миллиарда гривен. Это самый низкий показатель с января 2014 года. Эксперты предупреждают: страна на пороге финансового хаоса. Что произойдет, если в ближайшее время Международный валютный фонд (МВФ) не выделит новый кредит, — в материале РИА Новости.

Надежда умерла последней

Министерство финансов Украины установило новый антирекорд с момента бегства президента Януковича: на государственных счетах осталось всего 1,9 миллиарда гривен — чуть более 70 миллионов долларов. Пенсионерам и бюджетники скоро будет просто нечем платить.

Главная финансовая проблема страны — огромные долги, в первую очередь перед Международным валютным фондом.

"Они должны отдавать кредиторам примерно по десять миллиардов в год, из которых 4,6-4,9 миллиарда нужно перечислить МВФ. Если этого не сделать, автоматически будет дефолт. Притом что весь бюджет — от 33 до 45 миллиардов, смотря по какому курсу гривны считать", — рассказал РИА Новости президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

В 2019-м ситуация только ухудшится — в МВФ предстоит перевести более 6,5 миллиарда долларов. "Можно ли заплатить МВФ без получения новых траншей? На сегодня это невозможно", — признал в начале августа депутат Рады Вадим Денисенко.

Того же мнения придерживается председатель Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб. "Правительству будут нужны дополнительные деньги, чтобы заполнить пробелы. Проблема в том, что источников финансирования очень немного", — отмечает он.

МВФ не торопится

В начале 2018-го Украина вышла на второе место в мире по задолженности перед МВФ: 11,9 миллиарда долларов. Больше только у Греции — 12,8 миллиарда. Сейчас Киев надеется на очередной транш, за счет которого и планирует выполнить финансовые обязательства этого года. Однако, чтобы получить деньги, необходимо выполнить два условия. Первое — сформировать антикоррупционный суд. Соответствующий законопроект в Киеве после серии скандалов наконец подготовили, и он даже недавно получил одобрение экспертов МВФ.

Второе требование — повышение тарифов на газ. Это гораздо сложнее: президенту Порошенко придется как-то объяснить гражданам, что подорожание услуг ЖКХ на 60-65 процентов — единственный шанс на спасение страны от падения в долговую яму. Уже сейчас долги населения за коммуналку превышают 36,8 миллиарда гривен, а половина украинцев вообще не оплачивает коммунальные услуги.

Долгое время Киев пытался игнорировать требования МВФ, но в начале августа госсекретарь США Майк Помпео лично призвал Порошенко выполнить все условия фонда, так что лазеек больше не осталось.

Поворот на Восток

Пытаясь найти другой источник денег для экономики, киевские власти обратила взор на Восток. В конце прошлого года министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что обсуждал с коллегами из КНР возможность привлечения китайских инвестиций на семь миллиардов долларов. Он уточнил, что речь шла о железнодорожных вагонах, концессионных дорогах и мостах, морских портах и чуть ли не о вхождении Украины в проект нового Шелкового пути в качестве ключевого партнера.

Эксперты прохладно отнеслись к заявлению Омеляна. К примеру, специалист по транспорту Александр Кава отметил, что китайцы не станут заключать концессионных контрактов с Киевом из-за высоких рисков, которые полностью лягут на плечи инвесторов.

Многие вспомнили, что у Пекина уже есть негативный опыт кредитования Украины. В 2012 году Киеву предоставили займ в размере трех миллиардов долларов, половина которого должна была пойти на закупки китайской сельхозтехники, половина — на приобретение зерна и кукурузы для последующих поставок в КНР. Но из-за событий 2014 года Киев выполнил свои обязательства лишь на 20 процентов. Китаю пришлось подать иск в Лондонский арбитраж.