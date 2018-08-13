Американские эксперты предрекли "финансовый хаос" на Украине

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Александр Лесных. Казна Украины опустела почти на 80 процентов — с 9,3 до 1,9 миллиарда гривен. Это самый низкий показатель с января 2014 года. Эксперты предупреждают: страна на пороге финансового хаоса. Что произойдет, если в ближайшее время Международный валютный фонд (МВФ) не выделит новый кредит, — в материале РИА Новости.
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Главная финансовая проблема страны — огромные долги, в первую очередь перед Международным валютным фондом.
"Они должны отдавать кредиторам примерно по десять миллиардов в год, из которых 4,6-4,9 миллиарда нужно перечислить МВФ. Если этого не сделать, автоматически будет дефолт. Притом что весь бюджет — от 33 до 45 миллиардов, смотря по какому курсу гривны считать", — рассказал РИА Новости президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
В 2019-м ситуация только ухудшится — в МВФ предстоит перевести более 6,5 миллиарда долларов. "Можно ли заплатить МВФ без получения новых траншей? На сегодня это невозможно", — признал в начале августа депутат Рады Вадим Денисенко.
Того же мнения придерживается председатель Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб. "Правительству будут нужны дополнительные деньги, чтобы заполнить пробелы. Проблема в том, что источников финансирования очень немного", — отмечает он.
МВФ не торопится
Второе требование — повышение тарифов на газ. Это гораздо сложнее: президенту Порошенко придется как-то объяснить гражданам, что подорожание услуг ЖКХ на 60-65 процентов — единственный шанс на спасение страны от падения в долговую яму. Уже сейчас долги населения за коммуналку превышают 36,8 миллиарда гривен, а половина украинцев вообще не оплачивает коммунальные услуги.
Долгое время Киев пытался игнорировать требования МВФ, но в начале августа госсекретарь США Майк Помпео лично призвал Порошенко выполнить все условия фонда, так что лазеек больше не осталось.
Поворот на Восток
Эксперты прохладно отнеслись к заявлению Омеляна. К примеру, специалист по транспорту Александр Кава отметил, что китайцы не станут заключать концессионных контрактов с Киевом из-за высоких рисков, которые полностью лягут на плечи инвесторов.
Многие вспомнили, что у Пекина уже есть негативный опыт кредитования Украины. В 2012 году Киеву предоставили займ в размере трех миллиардов долларов, половина которого должна была пойти на закупки китайской сельхозтехники, половина — на приобретение зерна и кукурузы для последующих поставок в КНР. Но из-за событий 2014 года Киев выполнил свои обязательства лишь на 20 процентов. Китаю пришлось подать иск в Лондонский арбитраж.