Эрдоган рассказал об ответе Турции на торговую войну США

МОСКВА/АНКАРА, 12 авг — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ответит на объявленную торговую войну, повернувшись к новым рынкам, передает турецкое агентство Anadolu.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно, что вызвало очередное падение турецкой лиры до исторического минимума. Она падала до 6,62 за доллар, потеряв за сутки почти 20% своей стоимости.

'Мы ответим тем, кто объявил торговую войну всему миру и втянул в неё нашу страну, сотрудничеством в рамках новых объединений и союзов' — заявил турецкий лидер. Эрдоган добавил, что Турция ответит на неё, "повернувшись к новым рынкам".

Президент добавил, что цель подобной операции — "подчинить Турцию во всех сферах, от финансов до политики". Он добавил, что его страна столкнулась с "коварной политической игрой", и "глупо полагать, что Турция дрогнет от валютного курса".

Отношения Анкары и Вашингтона

Ранее американский Минфин ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу из-за дела пастора Эндрю Брансона. Им запретили въезд в США, а их активы в стране заморозили. После этого курс лиры к доллару резко упал.

Американского пастора удерживают в Турции с октября 2016 года. Его обвиняют в пособничестве организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, признанной в Турции террористической, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".