Силуанов рассказал, как расширение санкций отразится на валютных счетах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг – РИА Новости. Граждане России не будут иметь никаких проблем с валютными счетами в российских банках в случае расширения санкций США, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Никаких проблем, даже если санкции будут введены, никаких проблем для валютных счетов или рублевых счетов у граждан не будет. Потому что Центральный банк всегда подкрепит своей ликвидностью тот банк, который может попасть в такое сложное положение. Резервов достаточно у Центрального банка. Рублевой ликвидности тоже предостаточно. Поэтому даже в случае, если будут введены санкции на какой-то российский банк, никаких проблем с депозитами валютными или рублевыми у наших граждан абсолютно не будет", — сказал Силуанов в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале " Россия 1 ".

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.

Кроме того, на прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.