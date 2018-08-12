РФ готова поддержать более длительный мораторий на вылов осетра на Каспии

Президент РФ Владимир Путин на саммите глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018

Президент РФ Владимир Путин на саммите глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018

АКТАУ (Казахстан), 12 авг — РИА Новости. Россия готова поддержать более длительный мораторий на вылов осетра в Каспийском море, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на саммите прикаспийских стран (РФ, Азербайджан, Иран, Туркмения, Казахстан), Путин отметил, что межправкомиссия "пятерки" приняла важное решение продлить запрет на коммерческий вылов осетровых.

"Россия приветствует временный отказ прикаспийских государств от промысла этой ценной рыбы и готова поддержать более продолжительный мораторий", — сказал Путин.

Он отметил, что следовало бы также скорее завершить работу над документом, который регламентирует совместную борьбу с браконьерством.

По словам Путина, в рамках пяти прикаспийских регионов уже реализуется целый ряд полезных договоренностей: рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря, соглашение о рациональном использовании биоресурсов Каспия и протокол об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.

"Эти документы обеспечивают строгую экологическую проверку инфраструктурных проектов, создающих потенциальные риски для благополучия Каспийского моря", — добавил президент РФ.