Белоусов объяснил, почему некоторым отраслям необходимо "делиться" доходами

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Предложение изъять в бюджет дополнительные доходы компаний из ряда секторов призвано выровнять налоговую нагрузку, рассказал газете "Ведомости" помощник президента России Андрей Белоусов.

По его словам, подобная идея никак не связана с поиском средств на майские указы. Белоусов заявил, что необходимые восемь триллионов рублей для исполнения поручений президента будут получены от повышения НДС и выпуска облигаций федерального займа.

"Целесообразно создать механизм, позволяющий изымать у сырьевых экспортеров часть дополнительных доходов, которые они получают от ослабления рубля — то есть, изменения не зависящих от них макроэкономических факторов, — и роста мировых цен на их продукцию", — объяснил свою идею помощник президента.

Он отметил, что главная причина подобных изменений кроется в необходимости более равномерного распределения налоговой нагрузки среди компаний из разных отраслей экономики.

Белоусов также напомнил, что правительство приняло решение начать с 2019 года налоговый маневр в нефтяной отрасли и повысить НДС, что обернется дополнительной нагрузкой и для населения, и для бизнеса, в том числе для обрабатывающей промышленности, строительства, транспорта, но почти не затронет металлургов и нефтехимиков. По словам Белоусова, последним тоже "делиться надо".

Помощник президента подчеркнул, что речь идет о предложении не изъять у металлургов и химиков 500 миллиардов рублей, а о проработке некоего механизма. При этом он отметил, что в разработке должны принимать участие представители бизнеса.

Ранее Белоусов адресовал письмо Владимиру Путину, в котором предложил главе государства поручить правительству увеличить дополнительные доходы бюджета за счет горнодобывающей и химической промышленности. По словам помощника президента, представители этих отраслей платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор. Согласно документу, с которым ознакомилось РИА Новости, изъятие сверхдоходов у 14 компаний может принести бюджету до 500 миллиардов рублей в год. Так, наибольшие дополнительные доходы бюджета могут быть получены от "Норникеля", "Алросы" и "Сибура".