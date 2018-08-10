"Победа" начала продавать авиабилеты на новые зарубежные направления

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" открывает продажу билетов на ряд новых международных направлений, в том числе в Лондон и Рим, сообщил перевозчик.

"Победа" открыла продажу билетов на новые регулярные рейсы из Москвы в Лондон (аэропорт "Станстед") и Рим (аэропорт "Фьюмичино") с посадкой в Калининграде. Одномоментно до конца зимнего расписания на новые направления предложено не менее 1,5 тысяч билетов по 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов", — говорится в сообщении.

Прямые рейсы в Лондон из Калининграда будут выполняться с 23 октября по вторникам, четвергам и воскресеньям, в Рим — с 24 октября по понедельникам, средам и пятницам.

Также авиакомпания открывает продажу билетов на рейсы из Санкт-Петербурга в Лондон, Милан (Бергамо) и Стамбул.

Полеты в Милан (Бергамо) будут выполняться с 11 октября по вторникам, четвергам и воскресеньям. В Лондон из Санкт-Петербурга самолеты "Победы" начнут летать с 12 октября по понедельникам, средам, пятницам и субботам, в Стамбул – с 28 октября ежедневно.