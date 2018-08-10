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Экономика

Идея Белоусова может означать дискуссию в правительстве, считают эксперты

(обновлено: 17:21 10.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПомощник президента РФ Андрей Белоусов. Архивное фотоПомощник президента РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Предложение помощника президента РФ Андрея Белоусова по изъятию в бюджет допдоходов горнодобывающей и химической промышленности, возможно, указывает на незавершенность дискуссии в правительстве о формировании бюджета на ближайшие годы, а также на возможные изменения в согласованном ранее налоговом маневре в нефтяной сфере, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков рассказал о реакции на идею Белоусова об изъятии допдоходов отраслей
Белоусов в письме, адресованном президенту РФ Владимиру Путину, предлагает, чтобы глава государства поручил правительству увеличить дополнительные доходы бюджета за счет горнодобывающей и химической промышленности, утверждая, что они платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор. Согласно документу, с которым ознакомилось РИА Новости, это может принести бюджету до 500 миллиардов рублей (7,5 миллиарда долларов) в год. Так, наибольшие дополнительные доходы бюджета могут быть получены от "Норникеля", "Алросы" и "Сибура".

Предполагается, что ресурсы нужны для финансирования майского указа президента. При этом, по словам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, средства на это уже заложены в проект бюджета на ближайшие годы, а высказанные предложения означают, что, возможно, все параметры еще могут поменяться.

"Это предложение мотивировано необходимостью финансировать майские указы. Месяц назад Минфин уже опубликовал проект бюджета на следующие три года, там финансирование майских указов заложено. И финансирование майских указов у нас происходит путем повышения НДС и в рамках пенсионной реформы, и там еще есть некоторая часть налогового маневра на нефтяной сектор. Почему сейчас вышло это предложение по поводу поиска дополнительных ресурсов — не очень понятно", — отмечает Орлова.

"Возможно, есть какая-то дискуссия по поводу налогообложения нефтяного сектора, проекта бюджета. Возможно, проект бюджета будет выглядеть не так, как его Минфин представил, что по большому счету несколько странно", — предполагает она.

Кабмин проработает предложение

Банкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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РСПП раскритиковал предложение об изъятии в бюджет доходов ряда компаний
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в пятницу сообщил, что Путин уже поручил правительству проработать идею Белоусова, но с учетом сохранения инвестиционных возможностей компаний этих отраслей.

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство подготовит доклад о допдоходах сырьевых компаний, возникших в результате изменения внешней конъюнктуры и валютного курса, учтя при этом доводы компаний, и изучит последствия для инвестклимата. По его словам, никаких решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики в настоящий момент не готовится.

Российский союз промышленников и предпринимателей считает, что предложенное Белоусовым изъятие в бюджет доходов компаний ряда отраслей приведет к массовому уходу инвесторов с рынка России.

Рынок пожимает плечами

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Госдуме назвали сферы распределения допдоходов до 2020 года
По мнению экспертов, механизм, который позволит изымать у горнодобывающих компаний допдоходы, может быть очень сложным, а конечный результат — не гарантирован.

"В металлургическом секторе очень большое число компаний с очень разными бизнес-моделями, это не то же самое, что нефтяной сектор, который консолидирован и там бизнес-модель более-менее одинакова у всех компаний. Это предложение очень трудоемкое по реализации. Роль металлургического сектора в поступлениях в бюджет очень скромная. Это очень трудоемкий процесс настраивания налогового администрирования, а бюджетный эффект будет очень низкий", — говорит Орлова.

Советник института современного развития Никита Масленников предполагает, что предложение Белоусова будет оформлено как экспортная пошлина на несырьевой экспорт, который объявлен властями драйвером экономического роста.

"Бизнес уже высказался достаточно однозначно, и сумму высказываний можно свести к недоуменному пожиманию плечами. Непонятно, что с инвестиционными программами. Технически это, видимо, будет оформлено как экспортная пошлина на несырьевой экспорт. Тогда мы существенно ограничиваем потенциал инвестпрограмм компаний, которые не только металлурги — это и химики, и нефтехимики — то возникает большой вопрос, для чего это делать, если мы в то же время за счет этих отраслей можем получать необходимое ускорение несырьевого экспорта и вообще экономического роста, модернизации всех производств. Если мы сокращаем инвестиции, то за счет чего мы будем расти?", — говорит Масленников.

"Давайте дождемся дальнейшего развития событий. На мой взгляд, оно будет связано, во-первых, с проработкой правительством предложенной идеи, думаю, что правительство даст какой-то ответ", — заключил экономист.

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