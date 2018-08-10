Иран полностью прекратил поставки нефти во Францию из-за санкций США

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Экспорт нефти Ирана в июле продолжил снижаться в преддверии полного восстановления санкций США против страны в ноябре: закупки сокращают европейские потребители, а поставки во Францию и Южную Корею полностью остановились, сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном докладе.
"Согласно данным по отслеживанию судов компании Kpler, экспорт нефти Ирана в Европу, включая Турцию, в июле снизился на 140 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении, до 410 тысяч баррелей. При этом в 2017 году этот показатель в среднем составлял 750 тысяч баррелей в сутки. А поставки во Францию полностью прекратились", — продолжает агентство.
Более того, по информации МЭА, администрация США отклонила просьбу французской Total на получение исключения из американских санкций, которое позволило бы компании продолжить работу в Иране и сохранить свое участие в проекте "Южный Парс 11".
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.