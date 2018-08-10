Эксперты считают идею изъятия сверхдоходов у металлургов непродуктивной

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Идея изъятия дополнительных доходов металлургических компаний в бюджет РФ является непродуктивной, считает большинство аналитиков, опрошенных РИА Новости по поводу соответствующей инициативы помощника президента РФ Андрея Белоусова.

Белоусов в письме, адресованном Владимиру Путину, предлагает, чтобы глава государства поручил правительству увеличить дополнительные доходы бюджета за счет горнодобывающей и химической промышленности, утверждая, что они платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор. Согласно документу, с которым ознакомились РИА Новости, это может принести бюджету до 500 миллиардов рублей (7,5 миллиарда долларов) в год. Так, наибольшие дополнительные доходы бюджета могут быть получены от "Норникеля", "Алросы" и "Сибура".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее в пятницу сообщил, что Путин уже поручил правительству проработать эту идею, но с учетом сохранения инвестиционных возможностей компаний этих отраслей.

Не так как у нефтяников

В каждой отрасли промышленности, указывает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, существуют свои циклы, а годы большой прибыли сменяются периодами плохой ситуации на рынке, когда компании отчитываются об убытках. При этом металлургия является отраслью с длинными периодами окупаемости инвестиций и с рисками в сфере экономики и политики.

"Если в нефтедобыче всё определяется ценой на нефть, то в производстве стали присутствуют факторы стоимости угля, руды, электричества, тарифной политики и так далее. Периоды высоких доходов компании используют для погашения долгов, расширения инвестиционных программ и так далее. Достаточно вспомнить судьбу "Мечела", который чуть не стал банкротом. Поэтому идея изъятия сверхдоходов из отрасли является крайне непродуктивной. Снижая долгосрочную рентабельность металлургов, можно столкнуться с ситуацией, когда потребуются вливания государственных средств, чтобы поддержать отрасль с очень широким присутствием на рынке труда", — заявил РИА Новости Кочетков.

"Иными словами, подобные инициативы лишают отрасль надежды на периоды высоких доходов, которые компании могли бы направлять на повышение эффективности. Соответственно, уравниловка на этом уровне является непродуктивной. Многие склоняются к тому, что в ближайшие годы в мировой экономике может наступить торможение, но при изъятии сверхдоходов металлурги окажутся неподготовленными к этому сценарию", — добавил он.

Еще целый ряд негативных моментов отмечают аналитики банка "Уралсиб". "Рост налоговой нагрузки может привести к сокращению объемов инвестиций со стороны бизнеса и, как следствие, повлиять на экономический рост. Кроме того, он вызовет снижение дивидендных выплат. Увеличение налогового бремени на российский бизнес, который уже в течение ряда лет работает в условиях высоких геополитических рисков, – негативно для котировок акций", — говорится в обзоре "Уралсиба".

Аналитики также указывают на спорность критерия для определения сверхдоходов, в качестве которого выбрана оценка превышения рентабельности компаний по EBITDA над средневзвешенной рентабельностью по EBITDA компаний нефтегазовой отрасли в 2017 году.

"Такой критерий представляется спорным, поскольку не принимает во внимание ряд факторов, в том числе цикличность различных отраслей, степень вертикальной интеграции компаний, фазу инвестиционного цикла различных компаний, а также структуру налоговых выплат. Кроме того, компании, реализующие программы снижения расходов и повышения эффективности бизнеса, оказываются в невыгодном положении", — полагают в "Уралсибе".

Негатив преувеличен?

В то же время, как заявил РИА Новости старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук, предлагаемая мера не приведет к сильному уменьшению инвестиций, поскольку "за последние годы большинство российских компаний свернуло свои инвестиционные программы", а "размер выплат в целом выглядит посильным".

"Наиболее негативна данная новость для компаний с высокой рентабельностью по EBITDA ("Алроса", ГМК "Норильский никель", "Северсталь") – для них размер выплат будет больше. Эта инициатива может отпугнуть от вложений в российские акции инвесторов, прежде всего западных. Впрочем, на российском фондовом рынке доля зарубежных инвесторов за последние годы итак заметно снизилась", — полагает аналитик, приходя к выводу, что в свете последних инициатив российского правительства (повышение НДС, поиск источников пополнения бюджета) предложение выглядит логичным.

"Налоговая нагрузка в нефтегазовом секторе составляет порядка 28%, а у других экспортёров в среднем 7%. Предложение попадёт на стол президенту, в дальнейшем возможно внесение корректив в текст. Мы оцениваем вероятность его приятия как высокую, хотя в окончательном тексте документа сумма выплат может быть уменьшена", — отметил Ткачук.