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Экономика

Эксперты считают идею изъятия сверхдоходов у металлургов непродуктивной

(обновлено: 15:21 10.08.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРабота в кузнечно-прессовом цеху. Архивное фотоРабота в кузнечно-прессовом цеху. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Идея изъятия дополнительных доходов металлургических компаний в бюджет РФ является непродуктивной, считает большинство аналитиков, опрошенных РИА Новости по поводу соответствующей инициативы помощника президента РФ Андрея Белоусова.

Рабочий на сталелитейном производстве. архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Белоусов в письме, адресованном Владимиру Путину, предлагает, чтобы глава государства поручил правительству увеличить дополнительные доходы бюджета за счет горнодобывающей и химической промышленности, утверждая, что они платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор. Согласно документу, с которым ознакомились РИА Новости, это может принести бюджету до 500 миллиардов рублей (7,5 миллиарда долларов) в год. Так, наибольшие дополнительные доходы бюджета могут быть получены от "Норникеля", "Алросы" и "Сибура".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее в пятницу сообщил, что Путин уже поручил правительству проработать эту идею, но с учетом сохранения инвестиционных возможностей компаний этих отраслей.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ доменном цехе металлургического комбината
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В доменном цехе металлургического комбината

Не так как у нефтяников

В каждой отрасли промышленности, указывает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, существуют свои циклы, а годы большой прибыли сменяются периодами плохой ситуации на рынке, когда компании отчитываются об убытках. При этом металлургия является отраслью с длинными периодами окупаемости инвестиций и с рисками в сфере экономики и политики.

Рабочий в цехе металлургического комбината. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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"Если в нефтедобыче всё определяется ценой на нефть, то в производстве стали присутствуют факторы стоимости угля, руды, электричества, тарифной политики и так далее. Периоды высоких доходов компании используют для погашения долгов, расширения инвестиционных программ и так далее. Достаточно вспомнить судьбу "Мечела", который чуть не стал банкротом. Поэтому идея изъятия сверхдоходов из отрасли является крайне непродуктивной. Снижая долгосрочную рентабельность металлургов, можно столкнуться с ситуацией, когда потребуются вливания государственных средств, чтобы поддержать отрасль с очень широким присутствием на рынке труда", — заявил РИА Новости Кочетков.

"Иными словами, подобные инициативы лишают отрасль надежды на периоды высоких доходов, которые компании могли бы направлять на повышение эффективности. Соответственно, уравниловка на этом уровне является непродуктивной. Многие склоняются к тому, что в ближайшие годы в мировой экономике может наступить торможение, но при изъятии сверхдоходов металлурги окажутся неподготовленными к этому сценарию", — добавил он.

Еще целый ряд негативных моментов отмечают аналитики банка "Уралсиб". "Рост налоговой нагрузки может привести к сокращению объемов инвестиций со стороны бизнеса и, как следствие, повлиять на экономический рост. Кроме того, он вызовет снижение дивидендных выплат. Увеличение налогового бремени на российский бизнес, который уже в течение ряда лет работает в условиях высоких геополитических рисков, – негативно для котировок акций", — говорится в обзоре "Уралсиба".

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Аналитики также указывают на спорность критерия для определения сверхдоходов, в качестве которого выбрана оценка превышения рентабельности компаний по EBITDA над средневзвешенной рентабельностью по EBITDA компаний нефтегазовой отрасли в 2017 году.

"Такой критерий представляется спорным, поскольку не принимает во внимание ряд факторов, в том числе цикличность различных отраслей, степень вертикальной интеграции компаний, фазу инвестиционного цикла различных компаний, а также структуру налоговых выплат. Кроме того, компании, реализующие программы снижения расходов и повышения эффективности бизнеса, оказываются в невыгодном положении", — полагают в "Уралсибе".

© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкМеталлург
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Металлург

Негатив преувеличен?

В то же время, как заявил РИА Новости старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук, предлагаемая мера не приведет к сильному уменьшению инвестиций, поскольку "за последние годы большинство российских компаний свернуло свои инвестиционные программы", а "размер выплат в целом выглядит посильным".

Флаги Украины и США. Архивное фото
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Украина ждет, что США не введут пошлины на ее металлургическую продукцию

"Наиболее негативна данная новость для компаний с высокой рентабельностью по EBITDA ("Алроса", ГМК "Норильский никель", "Северсталь") – для них размер выплат будет больше. Эта инициатива может отпугнуть от вложений в российские акции инвесторов, прежде всего западных. Впрочем, на российском фондовом рынке доля зарубежных инвесторов за последние годы итак заметно снизилась", — полагает аналитик, приходя к выводу, что в свете последних инициатив российского правительства (повышение НДС, поиск источников пополнения бюджета) предложение выглядит логичным.

"Налоговая нагрузка в нефтегазовом секторе составляет порядка 28%, а у других экспортёров в среднем 7%. Предложение попадёт на стол президенту, в дальнейшем возможно внесение корректив в текст. Мы оцениваем вероятность его приятия как высокую, хотя в окончательном тексте документа сумма выплат может быть уменьшена", — отметил Ткачук.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
seaarland
" ... Иными словами, подобные инициативы лишают отрасль надежды на периоды высоких доходов, которые компании могли бы направлять на повышение эффективности ... " - меньше в оффшоры выводить надо. Научитесь управлять, работать и жить с операционной рентабельностью в 10-15%% на выходе, а не от 100 до 1000%, 90-е давно закончились. Или продавайте активы, если не в состоянии работать в новых условиях. Я бы ещё и Роснано реально приземлил с большевиком Чубайсом во главе - вот кто, вообще, ни за что не отвечает, а бюджетные вливания исчезают словно в чёрной дыре с нулевым эффектом и эффективностью.
15:38
10.08.2018
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seaarland
Нормально, поддерживаю. Не развалятся. Хватит жировать, особенно производителей минудобрений давно пора в чувство привести. От металлургов, особенно Лисина приземлить надо, чтоб неповадно было перед Президентом похабные анекдоты во всеуслышание травить.. И несогласных - "несогласными" объявить. Пусть раскошелятся, помогут стране в это трудное время. В тему дня: "Долой поставки российского никеля и титана в США!" :-)))))
15:29
10.08.2018
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