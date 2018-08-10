Кузбасский завод "Русала" работает в штатном режиме

КЕМЕРОВО, 10 авг — РИА Новости. Власти Кемеровской области не получали официальной информации о снижении мощностей или возможном изменении работы расположенного в Новокузнецке завода компании "Русал", сообщили РИА Новости в администрации региона.

В среду источники, близкие к "Русалу", заявили РИА Новости, что алюминиевый гигант в случае сохранения санкций США может уже в сентябре начать консервацию большей части своих производственных мощностей.

"Официально о каких-либо возможных изменениях в работе Новокузнецкого завода "Русала" никто не информировал. На сегодняшний день никаких сокращений на предприятии нет, люди и сам завод как работали, так и продолжают работать. Это точно", — сказал представитель областной администрации.

На территории Кемеровской области "Русалу" принадлежит Новокузнецкий алюминиевый завод (НкАЗ), первую продукцию на котором получили в 1943 году. В последнее время объём производства на НкАЗе составляет порядка 210-215 тысяч тонн алюминия.

США в начале апреля в числе прочих российских бизнесменов внесли в так называемый "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и подконтрольные ему En+ Group и "Русал". Это означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. На завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями в рамках санкций дается время до 23 октября.