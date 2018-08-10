"Саратовские авиалинии" вернули пассажирам 215 миллионов рублей

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Пассажирам прекратившей полеты авиакомпании "Саратовские авиалинии" по состоянию на 10 августа вернули стоимость неиспользованных билетов на общую сумму в 215 миллионов рублей, сообщил в пятницу перевозчик.

"Саратовские авиалинии" выплатили на 10 августа 2018 года 215 миллионов рублей пассажирам, купившим авиабилеты на летний период 2018 года… Фактически, компания выплачивает по 4 миллиона рублей ежедневно. Для обеспечения таких результатов была создана специальная группа в составе 10 человек. Были привлечены по договорам сотрудники предприятия, которые были сокращены ранее, после аннулирования сертификата деятельности авиакомпании", — говорится в сообщении.

Всего задолженность авиакомпании "Саратовские авиалинии" перед пассажирами составляла 451 миллион рублей. Таким образом, на 10 августа задолженность составляет 236 миллионов рублей, отметили в компании.

"Саратовские авиалинии" прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая. Перевозчик заверял, что выполняет все обязательства возврата денежных средств за билеты. При этом в июле областное управление Роспотребнадзора сообщило, что помогло клиентам компании составить свыше 1,2 тысячи претензий и подготовило 16 исков в защиту нарушенных прав конкретных потребителей.