МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Помощник президента Андрей Белоусов действительно предложил Владимиру Путину изъять в бюджет сверхдоходы ряда отраслей, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Белоусов предложил увеличить дополнительные доходы бюджета за счет горнодобывающей и химической промышленности. По его мнению, они платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор. Согласно документу, с которым ознакомились РИА Новости, это может принести бюджету до 500 миллиардов рублей (7,5 миллиарда долларов) в год. Так, наибольшие дополнительные доходы бюджета можно будет получить от "Норникеля", "Алросы" и "Сибура".

"Оно (письмо. — Прим. ред.) было с грифом для служебного пользования. Действительно, была высказана экспертная точка зрения. Действительно, на нем стоит резолюция президента "согласен". В этом плане все сообщения абсолютно верные. Что касается публикуемой таблицы, это не часть письма, это относится к справочной информации", — сказал Песков.

По его словам, президент уже поручил правительству проработать эту идею, но с учетом сохранения инвестиционных возможностей компаний этих отраслей.