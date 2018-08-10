РСПП раскритиковал предложение об изъятии в бюджет доходов ряда компаний

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что предложенное помощником президента РФ Андреем Белоусовым изъятие в бюджет доходов компаний ряда отраслей приведет к массовому уходу инвесторов с рынка России. © РИА Новости / Наталья Селиверстова Перейти в фотобанк Госдума приняла поправки в федеральный бюджет на 2018 год

Белоусов в письме, адресованном президенту РФ Владимиру Путину, предлагает, чтобы глава государства поручил правительству увеличить дополнительные доходы бюджета за счет горнодобывающей и химической промышленности, утверждая, что они платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор. Согласно документу, с которым ознакомились РИА Новости, это может принести бюджету до 500 миллиардов рублей (7,5 миллиарда долларов) в год. Так, наибольшие дополнительные доходы бюджета могут быть получены от "Норникеля", "Алросы" и "Сибура".

"Инициатива не способствует повышению конкурентоспособности экономики страны и приведет к массовому уходу инвесторов с российского рынка. Меры по государственному регулированию доходов промышленников ликвидируют стимулы для развития производства, повышения производительности труда и общей эффективности компаний", — говорится в заявлении РСПП.

Кроме того, имеется ряд вопросов к методике расчета объема изымаемых средств и входных данных, на которых был сделан расчет, отмечает союз. По мнению РСПП, некорректно сопоставлять доходы и платежи обрабатывающих и добывающих отраслей.

"Процесс производства в обрабатывающих отраслях, например, в химической или нефтехимической отраслях насчитывает 5 и более технологических переделов, увеличивая стоимость от сырья до готовой продукции в несколько раз. В расчете налоговой нагрузки необходимо исключить результаты деятельности зарубежных активов, а также учитывать неналоговые платежи, социальные отчисления, НДФЛ, применяемые к так называемым "сверхдоходам". Данные большинства компаний списка не совпадают с их финансовой отчетностью", — говорится в заявлении.

"Девальвация, как причина образования сверхдоходов, имела ограниченный во времени эффект и приходилась на период слабого рынка. И те результаты, за которые теперь накажут наиболее успешных, достигнуты отнюдь не подарками от рынка, а системной работой этих компаний", — отмечают в РСПП.