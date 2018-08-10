Участие Ким Чен Ына в ВЭФ пока не подтверждено, заявил Песков

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Участие лидера КНДР Ким Чен Ына в Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре на Дальнем Востоке, пока не подтверждено, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока не подтверждено", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил приглашение лидеру КНДР посетить Россию с визитом. Он сказал, что это можно сделать в сентябре в рамках ВЭФ, либо согласовать отдельно по линии МИД.