Аэрофлот будет чаще летать на Пхукет и в Дубай

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Аэрофлот в рамках зимнего расписания полетов увеличит количество рейсов на популярных у российских туристов направлениях — Пхукет и Дубай, говорится в сообщении компании.

Дополнительные рейсы будут введены с 28 октября 2018 года на линии Москва — Пхукет. Рейсы будут выполняться на современных авиалайнерах Boeing 777.

С 29 октября авиакомпания введет новые рейсы из Шереметьево в аэропорт Дубая Аль-Мактум (DWC), которые будут выполняться ежедневно. Полеты будут совершаться на самолетах Boeing 737. Помимо дополнительных рейсов в аэропорт Аль-Мактум, Аэрофлот выполняет регулярные полеты в Международный аэропорт Дубай (DXB) трижды в день.

Таким образом, в период "высокого" сезона авиакомпания будет совершать увеличенное количество полетов по данным направлениям.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира. Компания располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 миллиона человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 миллиона.