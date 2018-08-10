РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Власти Приморья подготовили перечень мероприятий по майскому указу Путина

01242
© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкДолина реки Партизанская. Городской округ Находка. Приморский край. Архивное фотоДолина реки Партизанская. Городской округ Находка. Приморский край. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк

ВЛАДИВОСТОК, 10 авг — РИА Новости. Власти Приморья подготовили перечень мероприятий для реализации майского указа президента РФ и точечно собирают предложения по разработке национальных проектов, сообщает администрация региона.

Ямало-Ненецкий автономный округ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
На Ямале планируют построить более 50 соцобъектов по майскому указу Путина
В пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона, которое прошло на Камчатке, заявил, что национальные проекты в рамках майского указа президента должны учитывать потребности этих регионов. В том числе он отметил, что все субъекты ДФО должны подготовить предложения по разработке национальных проектов.

"Администрация Приморья на сегодняшний день уже подготовила перечень мероприятий, позволяющий достичь показатели, определенные указом. Поставлена задача – улучшить показатели по самым важным для жизни людей вопросам до значений, которые превысят среднероссийские", — говорится в сообщении.

Каждый регион должен направить предложения в паспорта нацпроектов и далее согласовать их с учетом региональной специфики. Власти Приморья отмечают, что в крае ведется точечная работа по сбору предложений, в том числе в ходе встреч руководства региона с местными жителями.

"Особенности каждой территории, ее сильные и слабые стороны знают сами жители, для этого в ходе рабочих проездов по Приморью я встречаюсь с местными предпринимателями, депутатами, представителями общественности. Мнение людей мы обязательно должны учитывать", – отметил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Сегодня наиболее критичное отставание Дальнего Востока от среднероссийского уровня в сфере здравоохранения. Продолжительность жизни на Дальнем Востоке на 2,4 года ниже среднероссийской. Согласно указу президента, планируется повысить этот показатель до 78 лет, к 2030 году – до 80 лет. По словам Тарасенко, одной из основных задач является повышение доступности медицинских услуг, материально-технического и кадрового обеспечения учреждений здравоохранения.

"В Приморье есть большая потребность в медицинских кадрах. В крае не хватает порядка 50% медицинских работников. Решение проблемы мы видим в обучении на бюджетных местах и распределении, как раньше, что позволит отправлять молодых специалистов на Дальний Восток", – отметил Тарасенко.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена