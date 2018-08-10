Власти Приморья подготовили перечень мероприятий по майскому указу Путина

ВЛАДИВОСТОК, 10 авг — РИА Новости. Власти Приморья подготовили перечень мероприятий для реализации майского указа президента РФ и точечно собирают предложения по разработке национальных проектов, сообщает администрация региона.
"Администрация Приморья на сегодняшний день уже подготовила перечень мероприятий, позволяющий достичь показатели, определенные указом. Поставлена задача – улучшить показатели по самым важным для жизни людей вопросам до значений, которые превысят среднероссийские", — говорится в сообщении.
Каждый регион должен направить предложения в паспорта нацпроектов и далее согласовать их с учетом региональной специфики. Власти Приморья отмечают, что в крае ведется точечная работа по сбору предложений, в том числе в ходе встреч руководства региона с местными жителями.
"Особенности каждой территории, ее сильные и слабые стороны знают сами жители, для этого в ходе рабочих проездов по Приморью я встречаюсь с местными предпринимателями, депутатами, представителями общественности. Мнение людей мы обязательно должны учитывать", – отметил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.
Сегодня наиболее критичное отставание Дальнего Востока от среднероссийского уровня в сфере здравоохранения. Продолжительность жизни на Дальнем Востоке на 2,4 года ниже среднероссийской. Согласно указу президента, планируется повысить этот показатель до 78 лет, к 2030 году – до 80 лет. По словам Тарасенко, одной из основных задач является повышение доступности медицинских услуг, материально-технического и кадрового обеспечения учреждений здравоохранения.
"В Приморье есть большая потребность в медицинских кадрах. В крае не хватает порядка 50% медицинских работников. Решение проблемы мы видим в обучении на бюджетных местах и распределении, как раньше, что позволит отправлять молодых специалистов на Дальний Восток", – отметил Тарасенко.