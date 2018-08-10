Власти Приморья подготовили перечень мероприятий по майскому указу Путина

ВЛАДИВОСТОК, 10 авг — РИА Новости. Власти Приморья подготовили перечень мероприятий для реализации майского указа президента РФ и точечно собирают предложения по разработке национальных проектов, сообщает администрация региона.

В пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона, которое прошло на Камчатке, заявил, что национальные проекты в рамках майского указа президента должны учитывать потребности этих регионов. В том числе он отметил, что все субъекты ДФО должны подготовить предложения по разработке национальных проектов.

"Администрация Приморья на сегодняшний день уже подготовила перечень мероприятий, позволяющий достичь показатели, определенные указом. Поставлена задача – улучшить показатели по самым важным для жизни людей вопросам до значений, которые превысят среднероссийские", — говорится в сообщении.

Каждый регион должен направить предложения в паспорта нацпроектов и далее согласовать их с учетом региональной специфики. Власти Приморья отмечают, что в крае ведется точечная работа по сбору предложений, в том числе в ходе встреч руководства региона с местными жителями.

"Особенности каждой территории, ее сильные и слабые стороны знают сами жители, для этого в ходе рабочих проездов по Приморью я встречаюсь с местными предпринимателями, депутатами, представителями общественности. Мнение людей мы обязательно должны учитывать", – отметил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Сегодня наиболее критичное отставание Дальнего Востока от среднероссийского уровня в сфере здравоохранения. Продолжительность жизни на Дальнем Востоке на 2,4 года ниже среднероссийской. Согласно указу президента, планируется повысить этот показатель до 78 лет, к 2030 году – до 80 лет. По словам Тарасенко, одной из основных задач является повышение доступности медицинских услуг, материально-технического и кадрового обеспечения учреждений здравоохранения.

"В Приморье есть большая потребность в медицинских кадрах. В крае не хватает порядка 50% медицинских работников. Решение проблемы мы видим в обучении на бюджетных местах и распределении, как раньше, что позволит отправлять молодых специалистов на Дальний Восток", – отметил Тарасенко.