Эксперт допустил возможность экономической войны России и США

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Экономическая война США с Россией станет возможна, если санкции Вашингтона будут поддержаны странами Европы, заявил РИА Новости замдекана факультета мировой экономики и мировой политики в Высшей школе экономики Андрей Суздальцев.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что дальнейшее усиление санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны.

"Экономическая война реально может быть, если эти санкции поддержит Европа", — считает эксперт.

Судья с мировой юрисдикцией

По оценке политолога, при введении санкций против России Вашингтон выступает в роли судьи, "который считает, что свои решения не надо обосновывать какими-либо доказательствами". Подобный подход США может быть следствием общей тенденции в американской внешней политике, отметил эксперт.

Неэкономические санкции

"Этот подход связан с тем, что американскую юрисдикцию пытаются распространить на весь мир, они не считаются ни с кем – это не диалог, не двусторонние отношения. Это отношения: мы вам сказали – вы обязаны сделать. То есть отношение как к полуколонии", — пояснил Суздальцев.

Эксперт отметил, что первый пакет санкций, который должен вступить в силу 22 августа, "имеет к экономике косвенное отношение, в большей степени касается обеспечения работы нашего ВПК".

Однако второй пакет санкций может существенно отразиться как на экономических, так и на политических связях. В случае исполнения угроз о практически полном прекращении экспорта и понижении уровня дипломатических отношений, отношения России и США могут "превратиться в тень" тех отношений, которые есть между странами сейчас, считает сотрудник ВШЭ.

Чем ответить?

В качестве потенциального ответа на американские санкции с российской стороны может последовать прекращение поставок в США титана и ракетных двигателей, однако это не станет сильным ударом для Вашингтона, считает эксперт. Также стали звучать предложения закрыть сибирский транзит, но такой шаг может повлечь за собой запрет со стороны США доступа российских самолетов в североамериканские и европейские аэропорты, предупреждает Суздальцев.

"В реальности ничем серьезным мы ответить не можем. Надо искать какие-то симметричные варианты", — заявил политолог.

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.

Кроме того, на прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал незаконной и неприемлемой увязку новых антироссийских санкций США с инцидентом в британском Солсбери. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя на брифинге действия США в отношении России, назвала надуманным предлог для новых санкций. Россия обещает зеркальный ответ на санкции, отметила она.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.