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В Госдуму внесли законопроекты о совершенствовании системы техосмотра

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© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкРабота пункта технического осмотра автомобилей в Москве. Архивное фотоРабота пункта технического осмотра автомобилей в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о совершенствовании системы техосмотра машин, в том числе усиливающие ответственность за нарушения в этой сфере, а также вводящие видеозапись техосмотра, сообщается сайте кабмина.

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© РИА Новости / Евгений Биятов
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Как отмечается в справке к документу, проекты направлены на противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра транспортных средств, а также на противодействие незаконному оформлению диагностических карт, сертификатов соответствия и деклараций о соответствии лицами, которые не имеют разрешения на такую деятельность. Предлагается также усиление административной и уголовной ответственности участников системы технического осмотра.

Документы вводят фото- и видеофиксацию техосмотра, что позволит достоверно устанавливать факт его проведения. Предусматривается госконтроль за соблюдением операторами техосмотра установленных требований. Предлагается также оформлять диагностические карты в виде электронного документа с электронной подписью техэксперта, осуществлявшего диагностирование. Кроме того, определяются требования к производственно-технической базе пункта техосмотра.

Другой проект (поправки в КоАП) предусматривает возможность дисквалификации техэкспертов. Одновременно на них распространяется ответственность за оформление диагностической карты без проведения техосмотра. Документ также повышает административный штраф за управление автомобилем, в отношении которого в установленном порядке не оформлена диагностическая карта. Кроме того, предлагается ввести административную ответственность за нарушение порядка ведения реестра операторов техосмотра, а также за проведение техосмотра лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре, либо не уполномоченным для диагностирования.

Еще один проект вводит уголовную ответственность за проведение техосмотра без аккредитации оператора техосмотра. Отмечается, что введение этой меры обусловлено широкой практикой продажи "серых" диагностических карт без техосмотра автомобиля.

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