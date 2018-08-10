Названы сроки создания модернизированной версии самолета "Руслан"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Авиационный комплекс имени Ильюшина планирует к 2022 году получить модернизированную версию тяжелого транспортного самолета Ан-124 "Руслан", стоимость работ оценивается в 3,45 миллиарда рублей, следует из закупочных материалов компании.

В годовом плане закупок ПАО "Ил" размещена информация о выполнении составной части опытно-конструкторской работы "Переоборудование самолета Ан-124-100 (ВТА) в облик Ан-124-100М (ВТА), аэродромное обеспечение и испытания".

Закупка предусматривается у единственного исполнителя — АО "Авиастар СП". Срок исполнения договора — декабрь 2021 года.

Ан-124-100 "Руслан" — один из самых грузоподъемных самолетов в мире. "Руслан" был разработан в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами.