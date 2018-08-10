Медведев надеется на повышение числа субсидируемых авиамаршрутов в ДФО

КРОНОЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК (Камчатский край), 10 авг — РИА Новости. Премьер РФ Дмитрий Медведев в беседе с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника, реагируя на озвученную проблему дороговизны авиаперевозок с Дальнего Востока, выразил надежду, что кабмин сможет увеличить число направлений межрегиональных пассажирских авиаперевозок по фиксированной стоимости.

"Здесь несколько направлений уже есть, по-моему, два или три направления по фиксированной стоимости введены — это Магадан, Анадырь, будем надеяться, что вот такие субсидированные направления тоже будут расширяться", — сказал Медведев на встрече с сотрудниками заповедника.

Он добавил, что для решения этой проблемы правительство уже приступило к программе субсидирования ряда направлений пассажирских авиаперевозок как на межрегиональных, так и межфедеральных направлениях, которые носят адресный характер и касаются представителей молодежи и пожилых людей.

"Но само по себе это не плохо, потому что это делает фиксированной стоимость такого полета и дает возможность достаточно широкому кругу людей этим пользоваться", — отметил премьер-министр.

По словам Медведева, введя плоские тарифы на авиаперевозки с Дальнего Востока, удалось существенно снизить стоимость авиабилетов, но невозможно полностью "демотивировать" авиакомпании и субсидировать все перевозки.

"Поэтому мы будем стараться их подталкивать к разумной конкуренции, чтобы они держали так называемый плоский тариф и чтобы этот плоский тариф был бы более или менее приемлем для абсолютного большинства тех, кто живет на Дальнем Востоке", — заключил премьер.