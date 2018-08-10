В Германии оценили влияние продуктового эмбарго России

БЕРЛИН, 10 авг — РИА Новости. Влияние российского продовольственного эмбарго на уровень производства, доходы и рыночные цены в сельскохозяйственной отрасли Германии оценивается как очень ограниченное, заявили РИА Новости в министерстве по вопросам продовольствия и сельского хозяйства ФРГ.

"Согласно модельным расчетам, летом 2015 года доходы в секторе сельского хозяйства Германии временно упали из-за эмбарго на максимально 0,3 процента, а немецкой пищевой промышленности — максимально на 0,4 процента. С того времени эффект должен был еще больше ослабнуть", — говорится в ответе пресс-службы министерства на запрос агентства.

В ведомстве указали, что товарообмен в агропромышленном секторе между Россией и Германией "уменьшился еще до введения продовольственного эмбарго в августе 2014 года из-за различных ветеринарно-правовых мер, принятых Россией". В министерстве добавили, что сокращение оборота сельхозтоваров между двумя странами удалось компенсировать переориентацией на другие рынки.

Продуктовое эмбарго

Ранее опрошенные РИА Новости представители зарубежного бизнеса заявили, что продуктовое эмбарго со стороны России послужило ухудшению экономической ситуации производителей молочной продукции во Франции и других странах и к падению цен на свинину в Бельгии.

В понедельник исполнилось четыре года с момента начала действия российских ответных мер, ставших реакцией на введенные ЕС санкции.

Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. Тогда под запрет попали продовольственные товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии: мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция. В июле действие указа было продлено до конца 2019 года.