Битаров оценил дотационный статус Северной Осетии

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Глава Северной Осетии – Алании Вячеслав Битаров на встрече с президентом России заявил о планах к 2030 году ликвидировать дотационность республики.

Битаров в начале встречи рассказал, что за прошедшие два года доходы в бюджет республики были увеличены на 40%, полтора года велась работа над анализом внутренних ресурсов республики, целевых ресурсов. "Совместно с "Леонтьевским центром" Санкт-Петербурга создали рабочую группу с правительством республики, провели анализ и разработали стратегию социально-экономического развития республики до 2030 года", — сказал глава республики, слова которого опубликованы на сайте Кремля.

"Мы ставим амбициозную задачу – до 2030 года, в течение 10 лет, ликвидировать дотационность республики. Положительная динамика уже есть – на 5% мы снизили дотационность республики, и уже в 2018 году эта положительная динамика продолжается", — заявил он.

Битаров отметил, что для этого нужно создавать все условия для инвестиций в республику.

В ходе встречи также обсуждались вопросы социальной сферы. Президент России Владимир Путин поинтересовался готовностью школ к 1 сентября. "Мы это также контролируем, ведём ремонтные работы. Как я уже сказал, ваши поручения, которые были даны в прошлом году, и по Моздокскому району, по республике, выполняются", — заверил Битаров.

По его словам, в этом году 1 сентября открывается новая школа в сельском населённом пункте и еще одна – в районном центре. "Открываем сейчас четыре детских сада – порядка тысячи детей пойдут в новые детские сады. Строятся ещё два детских сада, которые мы в следующем году будем запускать", — сообщил глава региона.

Он также рассказал о медучреждениях. "Сейчас мы ведём ремонт четырёх больниц, это крупные больницы, районные больницы; завершаем строительство туберкулёзной больницы. Я в прошлом году докладывал вам, что это было одной из проблем в республике – туберкулёз. Тогда дали поручение. 1 января заканчиваем строительство больницы, около 2 миллиардов рублей мы полностью осваиваем и запускаем с 1 января туберкулёзную больницу, переселяем из старой больницы туда больных. Такая работа ведётся по всем остальным учреждениям здравоохранения", — добавил он.