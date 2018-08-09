Битаров оценил дотационный статус Северной Осетии

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Глава Северной Осетии – Алании Вячеслав Битаров на встрече с президентом России заявил о планах к 2030 году ликвидировать дотационность республики.
"Мы ставим амбициозную задачу – до 2030 года, в течение 10 лет, ликвидировать дотационность республики. Положительная динамика уже есть – на 5% мы снизили дотационность республики, и уже в 2018 году эта положительная динамика продолжается", — заявил он.
Битаров отметил, что для этого нужно создавать все условия для инвестиций в республику.
В ходе встречи также обсуждались вопросы социальной сферы. Президент России Владимир Путин поинтересовался готовностью школ к 1 сентября. "Мы это также контролируем, ведём ремонтные работы. Как я уже сказал, ваши поручения, которые были даны в прошлом году, и по Моздокскому району, по республике, выполняются", — заверил Битаров.
Он также рассказал о медучреждениях. "Сейчас мы ведём ремонт четырёх больниц, это крупные больницы, районные больницы; завершаем строительство туберкулёзной больницы. Я в прошлом году докладывал вам, что это было одной из проблем в республике – туберкулёз. Тогда дали поручение. 1 января заканчиваем строительство больницы, около 2 миллиардов рублей мы полностью осваиваем и запускаем с 1 января туберкулёзную больницу, переселяем из старой больницы туда больных. Такая работа ведётся по всем остальным учреждениям здравоохранения", — добавил он.
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