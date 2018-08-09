Битаров сообщил Путину о передаче "КамАЗу" предприятия ВПК

Глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 9 августа 2018

Глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 9 августа 2018

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о передаче "КамАЗу" в безвозмездное пользование бывшего предприятия военно-промышленного комплекса.

"Также ведем работу с министерством обороны и "КамАЗом". Сейчас передали в безвозмездное пользование бывшее предприятие военно-промышленного комплекса, которое в последнее время было в запустении", — сказал Битаров в ходе встречи с президентом, стенограмма которой размещена на сайте Кремля.

По его словам, "КамАЗ" будет заниматься ремонтом военной техники в республике.

"Это более 500 рабочих мест. Это позволит также пополнить бюджет республики и, что самое важное, создать рабочие места. Работа такая и впредь будет продолжаться. Мы будем, как я уже сказал, исполнять стратегию, которую разработали", — сообщил глава региона.

Он отметил, что в республике создано Агентство развития.

"К 1 января 2019 года мы должны сделать так, чтобы республика жила по отраслевым программам. Это позволит нам решить амбициозные задачи. Уже большинство программ написано. Работа активно ведется. Я сам лично руковожу Агентством развития. Еженедельно собираемся, отчитываются, и эту работу будем вести также дальше", — рассказал Битаров.