В Госдуме прокомментировали идею о налоговом вычете за физкультурные услуги

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги будет способствовать вовлечению населения России в занятия физкультурой и здоровый образ жизни, считает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 10 сентября проработать вопрос о социальном налоговом вычете за физкультурно-оздоровительные услуги, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

"Инициатива президента будет способствовать дальнейшему вовлечению населения страны в занятия физкультурой и здоровый образ жизни. Сегодня, когда глава государства в своем послании Федеральному собранию, как мы помним, поставил цель повысить продолжительность жизни российских граждан, подобные меры необходимы", — передает слова Свищева его пресс- служба.

По мнению парламентария, спорт станет еще доступнее для разных категорий граждан, а после успешного проведения крупнейших спортивных соревнований у России есть вся инфраструктура для занятий физкультурой.

"Уверен, налоговые послабления станут еще одним импульсом для людей, чтобы прийти на стадионы и спортплощадки. Здоровая нация — сильная страна… Важно, что срок исполнения данного поручения — менее месяца. Такие решения действительно нельзя откладывать в долгий ящик", — добавил депутат.