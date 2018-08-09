Минфин рассчитывает на вступление в силу закона об ИПК с 2020 года

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Минфин России планирует, что закон об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) вступит в силу с 2020 года, следует из уведомления о начале разработки соответствующего проекта поправок, размещенного на портале проектов нормативных актов.

"Планируемый срок вступления в силу – январь 2020 года", — говорится в уведомлении.

Документ будет направлен на создание условий, обеспечивающих гражданам возможность формировать за счет личных взносов дополнительные источники финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения. При этом будет предусмотрена стимулирующая поддержка государства и усиление механизмов защиты и гарантирования пенсионных прав, говорится в уведомлении.

Из сообщения Минфина на портале также следует, что в системе будут участвовать и страховые организации.

Минфин разрабатывает концепцию ИПК совместно с ЦБ. По их задумке, ключевым отличием нового механизма станет то, что накопления будут собственностью граждан. Предполагается, что формироваться и храниться ИПК будет в негосударственных пенсионных фондах, куда граждане смогут направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно. Стартовым капиталом могут стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму.

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в июне говорил, что ИПК будет предполагать три вида пенсионных выплат – срочные (на срок от 10 лет с индексацией и возможностью наследования неиспользованного остатка), бессрочные (пожизненная пенсия без наследования) и гибридные (скользящие выплаты с ежегодным расчетом пенсии, каждый раз на срок 20 лет вперед). В июле замминистра финансов РФ Алексей Моисеев говорил журналистам, что законопроект об ИПК доработают новой схемой включения граждан.